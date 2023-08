Dvakrát vyhráli, v boji o Paříž ale končí. Zlepšili jsme se, hodnotí Ocampo

Češi potřebovali k postupu do semifinále předkvalifikace buď výhru Izraele, nebo úspěch Estonska o 24 a více bodů. Bitvu vyhráli domácí 67:65 a slavili posun s Izraelci. „Musíme se soustředit, co se dá zlepšit, ne na to, co je mimo naši moc,“ řekl Ocampo novinářům v Tallinnu.

Nervózní v hledišti nebyl. „S tímhle prostě musíme žít a byla to běžná basketbalová situace. Nebyla to otázka jedné situace na konci, mohli bychom se bavit prakticky o všem. Třeba o situaci při faulu na trojce v poslední půlminutě, kdy to pro mě bylo jasné, ale rozhodčí to ve prospěch Izraele neodpískali. Musíte o tom přemýšlet ze širšího pohledu,“ podotkl.

V předkvalifikaci o olympiádu neměl k dispozici opory Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Ondřeje Balvína, Patrika Audu či Jaromíra Bohačíka. Zařadil i úplné nováčky Spencera Svejcara, Matěje Svobodu a Michala Kozáka.

„Naším hlavním úkolem je zažít takto kvalitní turnaj, pro mě pak poznat hráče. A všichni potřebujeme získat co nejvíc zkušeností pro nejbližší kvalifikační okno v únoru,“ prohlásil Ocampo, který převzal tým v létě po Ginzburgově desetiletém úspěšném působení.

Momentka ze zápasu Česko - Severní Makedonie. Míč má na ruce Tomáš Kyzlink.

V přípravě jeho tým prohrál čtyři z pěti zápasů. Na turnaji ve Vianě do Castelo utrpěl porážky s Pobřežím slonoviny (81:97) a domácím Portugalskem (79:91) a dočkal se výhry jen nad Jordánskem (80:79). V Brně pak podlehl Argentině (87:101) a Belgii (73:75).

V Tallinnu porazil Estonce i Severní Makedonii, ale stala se mu osudnou prohra o 13 bodů s Izraelem. „Hodně jsme se tu zlepšili, ale těžko se to hodnotí, protože nevíme, které hráče budeme moct mít v únoru. A ještě důležitější bude nadále jít touto nastoupenou cestou,“ dodal Ocampo.