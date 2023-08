Sehnal po prohře s Izraelem: Pod tlakem skóre to bylo vabank a nevyšlo to

Podle rozehrávače Ondřeje Sehnala ztratil český tým naději na lepší výsledek dříve než v závěru, kdy soupeř od stavu 74:67 díky dvěma trojkám Yama Madara dovršil výhru 80:67.

„Bylo to těžké. My už v té poslední minutě byli pod tlakem skóre s minus sedmi body. Bylo to vabank, tentokrát nám to nevyšlo, ale tam jsme zápas určitě neprohráli,“ komentoval Sehnal závěr, ve kterém se Češi snažili zmírnit ztrátu tak, aby jim to pomohlo v případné minitabulce s Izraelem a Estonskem.

Izrael oplatil z poloviny obměněnému českému týmu porážku 77:88 z loňského mistrovství Evropy v Praze. Sám měl z tehdejší sestavy v kádru jen dva hráče - letní posilu Fenerbahce Istanbul z Partizanu Bělehrad Madara a Romana Sorkina. A právě Madar s 27 body spolu s Barem Timorem (22 bodů) řídili výhru.

„Madar je euroligový hráč, věděli jsme, že to potáhne. Nevěděli jsme ale, že nám dá pět trojek, není to vyhlášený střelec. Dnes ale ukázal, že má dobrou ruku i z dálky. A Timor je skórer, nicméně k bodům z dálky přidával i nájezdy. Podali oba výborný výkon, přesto jsme dost jejich bodům mohli zabránit,“ podotkl Sehnal.

Navíc se Češi neprosazovali podle představ přes obranu soupeře. „Izraelci jsou velmi dobrý obranný tým. Madar je jedním z nejlepších obránců v Eurolize, je opravdu rychlý. Sorkin je zase výborný pod košem. Nám tam v některých momentech chyběla výška. Měli jsme taky hodně nedaných otevřených trojek, které normálně proměňujeme. Možná to bylo o pár daných střelách navíc, abychom byli na 80 bodech,“ konstatoval Sehnal.

Český basketbalista Ondřej Sehnal útočí v duelu s Izraelem.

Podle něj se tým opět nevyvaroval chyb, kterých se dopouštěl už při sobotní výhře nad Estonskem 77:74. „Proti Estonsku to byl velmi dobrý výkon, byť s hodně chybami. Těch jsme se potřebovali vyvarovat, což se dnes bohužel nepovedlo. Včera tam bylo dost těch zbytečných, dnes vycházely i z toho tlaku obrany soupeře. Pokud chyby omezíme a budeme hrát uvolněněji, bude se nám všem hrát líp. Přišlo mi, že jsme v prvním poločase byli dost zakřiknutí a nehráli jsme, jak bychom chtěli. Po přestávce jsme se z toho trochu oklepali a předvedli lepší výkon. Ukázali jsme, že jsme konkurenceschopní, bohužel první poločas nás dnes zabil,“ litoval Sehnal.

Za první tři čtvrtiny si Češi připsali 14 ztrát a v poslední už jej jedinou. „Když už tým hraje vabank, možná se trochu uvolní z té svázanosti, hlavně z prvního poločasu. Šlo nám to líp. Samozřejmě to není omluva těch čtrnácti ztrát, ale jak říkal trenér, pro úterní zápas se z toho musíme poučit,“ uvedl Sehnal.

Věří ve výhru v posledním utkání se Severní Makedonií a doufá, že bude rozhodovat o postupu z druhého místa a nezhatí jej případné vítězství Estonska nad Izraelem. „Pro nás je důležitá ta výhra nad Estonskem a důležité to bude i s Makedonií. Půjdeme do toho s tím, že jsme favoriti a budeme chtít vyhrát. Bude to o jednom výjimečném hráči, rozehrávači Shortsovi, a pokud ho zastavíme, můžeme myslet na vítězství,“ dodal Sehnal.