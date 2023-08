Hruban: Když porazíme Makedonii slušným rozdílem, nemusíme se o postup bát

O udržení naděje na účast pod pěti kruhy příští rok v Paříži a postup do semifinále turnaje v polských Gliwicích tak budou svěřenci trenéra Diega Ocampa bojovat v úterý proti Severní Makedonii.

„Jsme ve skupině čtyři. Jeden zápas může změnit všechno. Uvidíme, jak to odehrají dnes Estonci s Makedonci. To nám napoví více. Myslím, že když porazíme Makedonii se slušným bodovým rozdílem, nemusíme se o postup bát,“ řekl novinářům Hruban. Češi na úvod porazili Estonce 77:74, Izrael vyhrál nad Severní Makedonii 86:65.

V sobotu se mohl radovat Hruban s týmem z výhry, ale zápas opustil v 35. minutě vyfaulovaný. Na hřišti po brzkých osobních chybách strávil jen dvanáct a půl minuty oproti dnešním třiceti. „Kdybych včera nehrál, bylo by to lepší. Někdy takové dny jsou. Nadělal jsem nějaké chyby, ale několikrát to byla zkrátka smůla. Dnes jsem už podal trošku lepší výkon, i když to nakonec nedopadlo. Začal jsem dobře, ale pak jsem netrefoval střely, které bych normálně měl. Přišly chyby i v obraně. V rámci našeho týmu to byl standardní výkon,“ podotkl křídelník, který začal zápas dvěma trojkami za sebou.

Český basketbalista Tomáš Kyzlink se chystá zakončit na izraelský koš.

V některých chvílích musel přejít nespokojenost s verdikty rozhodčích. „Včera jsem frustraci určitě pociťoval. Dnes se pískalo jinak. Metr, který rozhodčí nastavili, byl jiný, než na který jsme zvyklí. Trošku jsme s tím bojovali. V podstatě neexistovali highcheckingové fauly. Bylo toho strašně moc. Izrael byl navíc mnohem agresivnější, na což jsme doplatili. Je na nás, abych to dokázali lépe ukočírovat,“ konstatoval Hruban.

Český tým se proti Izraeli dostal ke konci druhé čtvrtiny už do ztráty 18 bodů, přes snahu pak manko marně dotahoval. „První poločas byl trošku splašený. Rozhodili nás tím tlakem a občas dělali nestandardní věci. Nemyslím si, že by Izraelci byli nějak zásadně rychlí. Spíš jsme my byli pomalejší. Na začátku jsme měli těžší nohy. Myslím, že jsme se ale v druhé polovině dokázali rozběhnout a hru srovnat,“ prohlásil Hruban.

„Ty tři čtyři minuty prvního poločasu, kdy jsme byli všude o krok později, to nás možná dnes stálo zápas. Fyzická náročnost se na nás odrazila. Byla vidět v prvním poločase, kdy jsme trochu tahali nohy. Kluci, kteří odehráli hodně minut, měli pomalejší rozjezd. Dnes byl útok chvílemi dost statický. Většina našich akcí končí nějakou clonou na vrchu trojky a Izrael to dnes dobře bránil. Nedokázali jsme se přizpůsobit a dostat se i do jiných akcí, které by je mohly trošku rozhýbat. Navíc se nám nedařily trojky,“ dodal Hruban.