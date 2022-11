Příběh neobyčejného šílenství. Děčín nedal 16 trojek v řadě, pak jimi zdrtil USK

„Věřím si na tyhle střely, věří mi na ně i spoluhráči a můj kouč. Tyhle chvíle miluji už od střední školy,“ líčil americký hrdina Nichols v České televizi.

V poslední minutě srovnal, vítěznou trojku prohodil obroučkou jen dvě vteřiny před koncem. Přitom i on před svou one man show čtyři pokusy zpoza oblouku minul.

„Nichols si v takových koncovkách libuje, to je prostě jeho. Chce všechny klíčové střely,“ všiml si děčínský kapitán Tomáš Pomikálek. „Sledoval jsem jeho výkony v létě, když hrál americké streetballové ligy, a on si prostě tyhle střely bere, má je rád a dneska předvedl, že je i umí.“

V závěru ztracené vedení mrzelo Francesca Tabellinio, trenéra USK Praha: „Na konci jsme byli schopni vyrovnat se s tvrdostí hostů, ale tak to mělo být po celé utkání. Ukázali, proč jsou na špici ligy. Nám chybí konzistence po celých 40 minut.“

Zato Děčín září. I reprezentační pauzu prožije na 1. místě tabulky se skvělou bilancí sedmi výher a jediné porážky. „Ale na USK Praha to byl hodně náročný zápas, domácí hrají skvěle, jsou to mladí kluci, talentovaní, běhaví, umějí vystřelit a podat si míč. Byli jsme dneska šťastnější,“ mínil Pomikálek.

Slunění na čele tabulky si vychutnává: „Je to příjemné. Vrací se nám to, jak pracujeme, jak si dokážeme vyhovět na kurtu. V šatně to funguje, chemie celkově je výborná a promítá se to na hřiště.“

Jak Děčín šťastně vyhrál, tak jeho soused z Ústí nešťastně prohrál. V Brně ho odrovnala trojka osmnáctiletého Šimona Svobody dvě vteřiny před klaksonem a Sluneta padla 90:92. „Nechci říct v emocích něco, co by mě pak mrzelo. Ale jeden ze zúčastněných na hřišti předvedl špatný výkon a ovlivnil utkání. Vadí mi, když se něco neděje podle regulí,“ mračil se trenér Jan Šotnar. „Mým hráčům gratuluji. I když chyběli dva hráči základní pětky a ostatní nastoupili se sebezapřením, skoro jsme vyhráli.“