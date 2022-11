Utkání Pardubic s Brnem okoření návraty na palubovku Východočechů

Vzhledem k tomu, že ani nynější šéf lavičky Beksy Chorvat Dino Repeša při zápase rozhodně nešetří gesty, dá se u postranní čáry čekat solidní „divadlo“.

Ale hlavně to bude souboj šestého týmu tabulky, který drží šňůru pěti vítězství v řadě (včetně Alpe Adria Cupu), s pátým. Domácí Pardubice získaly v sedmi odehraných kolech čtyři výhry a tři porážky, Jihomoravané mají za sebou o zápas méně s bilancí 4-2.

Poslední úspěchy obou soků však byly ubojované. Beksa ve středu před svými fandy zdolala 93:90 nováčka ze Slavie, Brno takřka identickým skóre 92:90 ústeckou Slunetu (ovšem bez Půlpána, který zrovna marodil).

„Myslím si, že celkově víme, co od Brna můžeme čekat, jeho kádr se oproti minulé sezoně moc neobměnil,“ podotýká Tomáš Vyoral, jeden z pardubických lídrů.

„Určitě to bude ještě těžší zápas než proti Slavii a musíme se na něj co nejlépe připravit – hlavně na obranné půlce musíme podat mnohem lepší výkon. Je to poslední utkání před reprezentační přestávkou a určitě by bylo dobré, kdybychom ho vyhráli,“ doplnil 30letý rozehrávač.

Úvodní rozskok zajímavého ligového duelu je naplánován na sobotních 17.30.