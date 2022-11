Basketbalisté Nymburka zvítězili v Ostravě a v lize se posunuli na třetí místo

Mistrovský Nymburk zlomil vyrovnaný duel v poslední čtvrtině, do níž nastoupil šňůrou 11:0, ovládl ji 31:22 a v sedmém zápase v sezoně si připsal páté vítězství. Nejlepším střelcem vítězů byl se 17 body Marek Klassen, lepší bilanci v zápase měla hned trojice domácích hráčů v čele s autorem 24 bodů Alexandarem Radukičem.

Další Ostravané se ale střelecky výrazněji neprosadili, v dresu Nymburka naopak dala více než 10 bodů pětice basketbalistů. Hostující lavička přehrála domácí 42:9.

„Věděli jsme, že nás tu nebude čekat nic lehkého. Do ideální formy nám ještě pořád něco chybí. Dnes jsme nedokázali pokrýt zejména tři klíčové hráče Ostravy, ačkoli jsme se na ně připravovali. Na to se musíme příště ještě více soustředit. Když dokážeme v Lize mistrů zastavit klíčové hráče s kvalitou Euroligy, tak by to mělo jít i v Ostravě,“ zhodnotil zápas trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

Spokojen byl s bojovností svých svěřenců. „Celkem jsme dali 97 bodů, přestože naše úspěšnost nebyla nijak zázračná. To je také pozitivní. Teď bude čas pracovat na obraně a postupném útoku,“ plánoval před reprezentační pauzou.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 8. kolo Ostrava - Nymburk 86:97 (26:29, 46:50, 64:66)

Nejvíce bodů: Radukič 24, Morgan 22, Majerčák 20 - Klassen 17, Kříž a Simmons po 14.