Pardubický rozehrávač Šafarčík chválil Slavii: Trápila nás tu víc než Nymburk

„Musím uznat, že Slavia byla jedním z nejtěžších soupeřů, proti kterým jsme v letošní sezoně nastoupili. Určitě nejtěžší, s nimiž jsme hráli v naší hale — se vší úctou k Nymburku, který v té době neměl takovou formu. Slavia je hrozně nepříjemná, rychlá, všichni jsou mobilní, každý umí hrát s míčem,“ charakterizoval Šafarčík soka na základě čerstvé osobní zkušenosti.

Z citovaných slov vyplývá, že diváci se na Dašické rozhodně nenudili; nejen finální rezultát, ale i celý průběh duelu byl nesmírně vyrovnaný. První čtvrtku mančaft z hlavního města vyhrál o tři body, v poločase na tabuli svítila remíza 49:49, po třiceti minutách to z pohledu Pardubic bylo 67:68. Slavia vedla nejvýše o sedm bodů, Beksa o šest. Nápadnější rozdíly byly jen v doskocích a bodech z brejků (33:23, resp. 17:10 pro Beksu), Slavia zase kontrovala častějšími příspěvky borců z lavičky a, zejména v úvodní půli, přesnější trojkovou palbou (úhrnem 41:29, resp. 15:11 pro ni). V době, kdy se začala více projevovat širší soupiska Beksy, jí opakovaně bral vítr z plachty americký slávista Dontae Bruner, s 21 body (včetně tří přesných hodů z perimetru) a sedmi doskoky patrně nejvýraznější postava atraktivního klání.

Tomáš Vyoral z Pardubic střílí na koš Slavie. Dole Radek Pumprla.

„Pětatřicet minut jsme vůbec nepředváděli to, co jsme chtěli a na co nás trenéři dva dny připravovali. Na druhou stranu si tohoto vítězství velice cením, protože ke konci jsme zapnuli a ukázali, co v nás je. Že to bylo právě v klíčové fázi a že jsme v rozhodujících momentech zvládli hrát s klidnou hlavou, je pro tenhle tým dobrá zpráva,“ těšilo Šafarčíka. Pražané naproti tomu jen s obtížemi „kousali“ zklamání.

„Hořce se to hodnotí, protože dát venku 90 bodů, a prohrát... Ale dostat jich 93 je hrozně moc,“ konstatoval křídelník Slavie Radek Pumprla, podle něhož hosté v důsledku pykali už za bezmála padesátku bodů obdržených před přestávkou. „Celkově jsme ale odehráli dobré utkání s velmi kvalitním soupeřem. Venku všechny soupeře trápíme, ale možná nám chybí i trochu štěstíčka,“ litoval Pumprla.