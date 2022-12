Derby je perla ligy. Teď chceme na vítěznou vlnu my, burcuje ústecký šéf Hrubý

„Vyhrané derby už párkrát nastartovalo nás i Děčín. Takže teď je na nás, abychom jim tu jejich sérii ukončili. Doufám, že se na té vítězné vlně vystřídáme!“ přeje si ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Sluneta vstoupila do ligy vlažně, s bilancí čtyř výher a sedmi porážek je až devátá, daleko za svým předsezonním cílem. Však šéf také hned po startu razantně zasáhl do kádru, na pozici rozehrávače nahradil Jordana Callahana Tony Hicks, křídelník Steven Haney se pakoval už po dvou zápasech! Místo něj přišel Maishe Dailey.

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý se zamýšlí.

„Začali jsme vlažně a na rovinu musím říct, že jsme se do Haneyho netrefili a reagovali jsme na to rychle. Callahan není špatný hráč, ale nehodil se do naší hry. Se začátkem sezony nejsme spokojeni, teď se to láme. V Děčíně se o to chceme porvat, víme, do čeho jdeme, je tam specifické prostředí, bude narvaná hala. Navíc hrají skvěle, naposledy porazili Pardubice, jsou psychicky nahoře. My se ale toho nebojíme a jdeme do toho zápasu s tím, že ho chceme vyhrát,“ burcuje Hrubý.

Derby je pro ústeckého šéfa vždy mimořádný zápas. „Je to perla ligy, reklama na basket, haly jsou vyprodané u nás i v Děčíně. Je to emotivně trošku jiný zápas než ostatní, vždy výjimečný,“ vyznává se.

Slunetě zatím chybí to, co ji zdobilo v minulých sezonách. Nedokáže urvat těsné zápasy, ztrácí i ty dobře rozehrané. Jako například nedávno s Pardubicemi. Po třech čtvrtinách Ústí vedlo 66:54, pak ale přišel totální kolaps. Poslední čtvrtku Sluneta ztratila 5:26!

„Prohráli jsme těžký zápas v Brně, v Opavě, s Pardubicemi, byla to vždy utkání, v nichž to nebylo nikdy jasné. Musíme se poučit a tyhle zápasy dotáhnout do konce. Snad to vyjde už třeba teď v Děčíně,“ doufá Hrubý.

Tomáš Pomikálek z Děčína smečuje proti Ústí.

Po špatném startu Ústí řešilo i případný návrat Lamba Autreyho, který nečekaně rychle skončil v Kolíně. Sluneta se ale rozhodla jít jinou cestou. „Samozřejmě jsme to řešili, nicméně jsme se shodli na tom, že tudy už jít nechceme. Lamb je specifický hráč, přejeme mu do budoucna jen to nej. To, že je v Hradci, je win - win situace pro všechny strany. Pro Hradec, pro Lamba, ale i pro nás.“

Hrubý věří, že i bez Autreyho Ústí půjde nahoru. „Pevně v to věřím. Už si to sedá, ale musíme to přetavit do výsledků. Máme teď těžký los, venku Děčín, doma Nymburk, pak Kolín. Ale musíme to prostě urvat!“ velí ústecký šéf.