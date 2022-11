Fotbal řeší Chorého hned, a co my? Hrubý se opřel do sudích, je tu průlom v basketu

Minulou středu jeho celek navzdory letos rekordním 38 bodům Krise Martina rupnul v Brně 90:92, domácí junák Šimon Svoboda rozhodl trojkou dvě vteřiny před bzučákem. Ústecký trenér Jan Šotnar pak v sobě dusil hněv: „Jeden zúčastněný ovlivnil utkání. Vadí mi, když se něco neděje podle regulí.“

Hostům nevoněly verdikty rozhodčího Jakuba Kece. A když Tomáš Hrubý viděl dozvuky fotbalového šlágru Plzeň – Sparta, na svůj Twitter napsal: „Klobouk dolů před komisí rozhodčích ve fotbale, ani ne 30 minut po zápase vydali jasné stanovisko k pochybení v kauze Chorého hlavičky. Sluneta nemá k dnešnímu dni zatím ani známku rozhodčích ze středečního utkání, kterou si vyžádala, jelikož má právo ji vědět.“

Tomáš Hrubý @Hruby_Slamak Klobouk dolů před komisí rozhodčích ve fotbale,kdy ani ne 30 min.po zápase, vydali jasné stanovisko k pochybení v kauze Chorého hlavičky. SLUNETA nemá,k dnešnímu dni,zatím ani známku rozhodčích ze středečního utkání,kterou si vyžádala, jelikož má právo ji vědět oblíbit odpovědět

Nakonec se dočkal. Na sociálních sítích oznámil, že sudí Kec obdržel známku 3 a stop na dva zápasy. „Kdybych do toho nešel, nic se nedozvíme, my ani naši fanoušci. Bylo to na můj popud. Pochybení pana Kece v posledních asi sedmi vteřinách ovlivnilo celý zápas, my pak dostali rozhodující trojku. V celém utkání byl hodně nesvůj,“ míní Hrubý. „Ale nechci pana Kece perzekvovat. Chyby děláme všichni, děly se, dějí a dít budou.“

Hrubý dlouhodobě usiluje, aby Česká asociace basketbalových rozhodčích (ČABR) byla otevřenější.

„Strašně mi vadila arogance toho, že nechtěli nikomu nic říkat. Nechte nás, buďte rádi, že nás máte, nešijte do nás, postih vás vůbec nemusí zajímat!“ líčil Hrubý minimální zpětnou vazbu. „Jsem rád, že teď se k tomu ČABR postavila čelem. Jsme mile překvapení, co za důsledky vyvodili. Je trošku zlomové, že jsme dostali vyjádření o známce a trestu. K dnešnímu dni se to ještě nestalo.“

Předseda rozhodčích Robert Vyklický se po telefonu odmítl vyjádřit, odkázal na osobní schůzku.

„Já o téhle věci mluvím roky, ne týdny. Dlouhodobě si myslím, že by se to mělo řešit jako ve fotbale. Když bude krizová situace v daném kole, ať se k tomu vyjádří rozhodčí. Pomohlo by to hráčům, týmům, veřejnosti, ale i rozhodčím samotným, břity by se trošku otupily,“ podotýká šéf Slunety. „Já nejsem politik ani nepolitikařím, radši všechno říkám na rovinu.“

Podle Hrubého zveřejňování známek a trestů prospěje celé NBL.

Tomáš Hrubý @Hruby_Slamak Chyby rozhodčích byly, jsou a budou. Měli by se, po vzoru fotbalu, zveřejňovat výsledky komise rozhodčích, vyjadřující se ke sporným situacím daného kola KNBL, veřejnosti, pokud samozřejmě nějaké v daném kole vzniknou? oblíbit odpovědět

„Není to jen o nás, o Hrubém, že něčeho docílil. V globálu je to dobrá věc. I pro fanoušky. Samozřejmě emoce budou pořád, o nich sport je. Ale když bude všechno hned jasné, i postoj rozhodčích, ať je jakýkoli, budou z toho profitovat všichni. Prostě my byli poškození, což se stává, teď je nějaké vyústění v podobě trestu a jedeme dál.“