Jubileum? Raději rychle zapomenout. Basketbalový Děčín v lize klesá

„Bylo to bojovné a pro diváka určitě zajímavé. Současně jsem v zápase viděl i některé vlastně nebasketbalové situace. Žádný ze soupeřů nezískal větší náskok, bylo to koš za koš. Ligu hraju devět let, soutěž sleduji nějakých třiadvacet a nikdy jsem neviděl, že by se házelo devadesát šestek. Z tohoto pohledu to bylo neuvěřitelné!“ kroutil hlavou děčínský křídelník Filip Kroutil.

Válečníci mají poslední dobou zdravotní potíže, chyběl Svoboda, další hráči nastoupili po zranění. „Koncovku zvládl lépe soupeř, patří mu gratulace. Nás především v prvním poločase zradila střelba trestných hodů. Možná kdybychom šli do druhé půle s nějakým náskokem, mohlo to dopadnout jinak. V tuto chvíli především potřebujeme stabilizovat náš zdravotní stav, protože sezona bude ještě dlouhá,“ uvědomuje si děčínský kouč Tomáš Grepl.

Jeho tým dosáhl mety 1 200 zápasů v nejvyšší soutěži jako teprve druhý po Pardubicích. Navíc si jako jeden z mála celků drží mezi elitou pozitivní bilanci, aktuálně má 635 výher a 565 porážek. Lepší jsou pouze Nymburk, Nový Jičín, Prostějov, Zbrojovka Brno a Opava. Děčín hraje třicátou ligovou sezonu a posbíral zatím osm medailí (4 stříbrné a 4 bronzové).

Už šestou porážku v sezoně si připsala ústecká Sluneta, v Opavě se uklonila vicemistrům 94:102 (19:26, 54:63, 76:70, nejvíce bodů: Pecka 27, Hicks 19, Svejcar 17 – Mokráň 21, Bassett 19, Šiřina 17).

„V první půli nám nefungovala obrana, dostali jsme 60 bodů. Pak jsme něco změnili, otočili jsme skóre a měli jsme to ve svých rukách. Ale Opava ukázala, že je doma silná . Za ten finiš si výhru zasloužila,“ uznal ústecký trenér Jan Šotnar.