Budínský děkuje Děčínu. A posílá vzkaz šéfovi klubu: Ctěte naši dohodu

„V pátek 29. března mně vedení BK Armex Děčín, zastoupené panem prezidentem Miroslavem Chrastným a generálním manažerem Lukášem Houserem, oznámilo, že se mnou klub chce ukončit vzájemnou spolupráci, a to na základě oboustranně akceptovatelné dohody,“ napsal bývalý reprezentační trenér Budínský.

Po podpisu pak obě strany na návrh prezidenta klubu uzavřely ještě dohodu o mlčenlivosti. „Zavazuje nás k tomu, že nebudeme žádným způsobem veřejně komentovat podmínky, důvody či jakékoliv podrobnosti ukončení mého působení v klubu a zároveň se v budoucnu o druhé straně vyjadřovat hanlivě, nepravdivě nebo způsobem, který by poškozoval její dobré jméno.“

Na dohodu Budínský kývl, ačkoli on by raději veřejnost informoval. „I když jsem se domníval, že by bylo vhodné vůči městu, sponzorům, fanouškům a přátelům klubu po patnáctileté spolupráci vydat aspoň krátké společné prohlášení, které by zamezilo různým spekulacím či dohadům, byl jsem připraven dohody dodržet a stejná očekávání jsem měl ze strany klubu.“

Budínského však podle jeho slov nemile překvapila vyjádření prezidenta Chrastného v médiích. V rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz například prohlásil, že trenér před výborem klubu krasořečnil, aniž by přiznal, že by něco při výsledkové krizi udělal špatně. Mluvil také o nové koncepci, která se nelíbila všem, přesluhování nebo financích.

„Pan Miroslav Chrastný poodhaluje důvody ukončení mého působení v Děčíně a vyjadřuje se i k mé osobě, a to způsobem, který mně nepřipadá korektní a profesionální. Také sled událostí a jeho důležitost z hlediska mého dalšího působení v klubu nejsou popsány zcela objektivně,“ podotkl Budínský.

„Ale jelikož nechci, aby se nedávno ukončená spolupráce, která zásadně ovlivnila můj soukromý i profesionální život a natrvalo se zapsala do mého srdce, skončila vzájemným osočováním v médiích, dovolím si jenom krátké prohlášení: 1. Děkuji všem za krásných 15 let života. 2. Žádám pana prezidenta a ostatní činovníky klubu, aby ctili uzavřené dohody. A cítí-li, že situace je pro ně z nějakého důvodu neudržitelná, aby mě kontaktovali za účelem vytvoření společného prohlášení, které by důstojně ukončilo vzájemnou spolupráci a jakékoli dohady.“

Pavel Budínský během dekády a půl dostal děčínské Válečníky do nejužší ligové špičky, získal s nimi tři tituly vicemistra a další medaile z ligy i Českého poháru. Na děčínské lavičce ho vystřídal Tomáš Grepl.