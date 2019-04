Budínský v Děčíně přesluhoval, řekl šéf Válečníků. Detaily sdělit nesmí

„Fanouškům jsme nemohli nic říct, protože jsme se k tomu zavázali. A jestli chtějí detaily, ať mi přinesou od Bůdi souhlas se zveřejněním,“ odmítl být konkrétní.

Týden starý Budínského odchod překvapil, trenér v klubu fungoval 15 let a získal pro něj tři ligová stříbra, režíroval historickou éru. Při středeční partii s Olomouckem část fanoušků držela tichý protest; žádali vysvětlení, to původní jim přišlo nejasné a nedůstojné.

„Na takové situace není tenhle klub zvyklý, neumíme v tom chodit, nejsme žádné PR oddělení, ale chlapi, co chtějí dělat basket. Omlouvám se, jak jsme komunikovali, my to prostě neumíme,“ vzkázal příznivcům generální manažer Lukáš Houser. „Moc mě mrzí, že jsme se nemohli rozloučit důstojněji. Snad jednou přijde čas, kdy mu budeme moct prokázat všechny pocty, které si zaslouží. Spoustu lidí to zabolelo, ale my musíme koukat v první řadě na klub, na jeho prosperitu a fungování. Klub je vždy nejvíc, teď se bude ubírat jiným směrem.“

Podle Chrastného za odvoláním nestála série 11 proher. „To se stává. Ale my chtěli vědět, proč k ní došlo. Měli jsme dva výbory, Budínský na nich mluvil 135 minut, bylo to jeho krasořečení, kterým si získal řadu příznivců. Členy výboru nepřesvědčil, neřekl, že on udělal něco špatně,“ uvedl prezident klubu.

Minulý čtvrtek na dalším zasedání se řešila pro a proti. „Do toho vstoupila ekonomická situace klubu a generální sponzor, jako každý oddíl máme určité problémy s financemi. Vážili jsme na lékarnických vahách. A rozhodnutí bylo jasné, Bůďa je tu již dost dlouho, svým způsobem přesluhoval. Jednomyslně jsme se shodli, že ukončíme smlouvu,“ prozradil Chrastný. Hlasování se zúčastnilo sedm členů výboru.

A že přišla rychle náhrada v podobě Tomáše Grepla? „Po rozhovorech s Bůďou bylo jasné, že tady už příští sezonu nebude, proto jsme v předstihnu trenéra našli.“

Hlasoval pro odvolání a pak rozjel akci Srdce pro Bůďu

Někteří fanoušci si oblékli při středeční partii trička Srdce pro Bůďu. „Překvapilo nás, že tu akci rozjel člen výboru, který hlasoval pro odvolání. A na internetu napsal, že spolu s trenérem usiloval o změnu v koncepci vedení družstva s tím, že byla pro některé osoby nepřijatelná. Ani neříkám jeho jméno, lidi si to domyslí,“ neprozradil Chrastný. „Máme 20 družstev, 22 trenérů, přes 500 dětí. Druhá stránka je áčko. Před několika měsíci jsme se rozhodli zpracovat novou koncepci, někomu se to bohužel nelíbilo. Trenér Grepl se nám do ní hodí.“

Chrastný je 27 let v čele klubu, ale letos u Válečníků skončí. „Rozhodl jsem se na sklonku roku. Aby to nevyznělo tak, že pár černých triček donutilo Chrastného abdikovat.“