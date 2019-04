(Polo)tichý protest za Bůďu. Proč trenér skončil? ptají se fanoušci

Pohled Ondřeje Bičištěho, redaktora MF DNES

Basketbalový Děčín jsem vždy považoval za klub, jehož fungování by mohlo být vzorem pro ostatní. Třikrát v řadě postoupit do finále a naplnit fanoušky zimní stadion, to je na české poměry mimořádný počin. Úspěch klubu, který pracuje v poměrně skromných podmínkách, sází na přátelské prostředí, pokoru, lidi oddané klubu, má hrdé hráče i fanoušky a nedělá žádné unáhlené kroky. Ale způsob, jakým vedení ukončilo spolupráci s trenérem Pavlem Budínským, to byl tedy velký přešlap. Nečekaný, nepochopitelný, neděčínský. A vysvětlení strohé. Konec po sezoně s fanfárami, to by po patnácti letech asi šlo pochopit, ale ze dne na den? Po sérii tří výher, když předtím při šňůře jedenácti porážek vedení k odvolání Budínského nesáhlo? To nikdo nechápe a fanoušci se právem bouří. S legendou klubu se prostě takhle nejedná!