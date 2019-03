Trenér Budínský, legenda děčínského basketbalu, po 15 letech skončil

„I pro nás je to hodně čerstvé,“ řekl za management Lukáš Houser, generální manažer Válečníků. „Výkonný výbor takové usnesení přijal­ a také my tuhle zprávu musíme vstřebat. Ale tohle rozhodnutí jsme jako klub udělali, držíme spolu a ­stojíme si za ním.“

Budínský se stal legendou Děčína a jeho nejúspěšnějším trenérem. Převzal ho od sezony 2004/05, pod jeho taktovkou slavil mimořádné výsledky. V letech 2015 až 2017 získal tři ligová stříbra v řadě, dosáhl i­ na tři bronzy a neskončil hůř než pátý. Třikrát Válečníci stanuli ve finále Českého poháru. Mezitím stihl trénovat i českou reprezentaci.

Ve svém srdečním klubu prodloužil smlouvu až do roku 2020, ale nakonec nebude naplněna. „Pro celý klub jde o zásadní rozhodnutí. Trenér Budínský tady odvedl ohromný kus práce, nikdo už mu nevezme zásluhy, které měl na nejúspěšnějším období. Vedení za ním po celou dobu jeho působení pevně stálo a plně ho podporovalo. V tuto chvíli však dospělo k rozhodnutí provést změnu, a to s okamžitou platností,“ stojí v prohlášení Válečníků, které nedávno sžírala série 11 proher v lize a poháru. Teď už se však zase rozjeli, vyhráli na ligovém poli tři utkání v řadě.

Aktuální výsledky podle Housera nejsou příčinou Budínského konce. „Chceme se jako klub vydat novým směrem. Důvodů je pár, ale žádný s ohledem na výkonnost mužstva. Trenér tady odvedl skvělou práci,“ považuje si Houser. „Prostě nastal čas udělat krok jinam.“

Budínský v pátek nebral telefon, před týdnem na téma svého možného konce tvrdil: „To je laciné české řešení, že se vybere obětní beránek, který za všechno může. Já to až tak neřešil, ale na internetu je trenérů a našeptávačů strašně moc. A každý ví, jak by to udělal jinak. Já nedělám basketbal v euforii nebo že bych si šel pověsit smyčku. Mezi euforií a sklonem k sebevraždě je mezírka a v té já žiju.“

Alex Ferguson, legenda fotbalového Manchesteru United, cepoval jeden tým 27 let. A Budínského s ním díky jeho věrnosti srovnávali. „Jestli ho doženu? Zní to velmi zajímavě až úsměvně, ale i trochu utopisticky,“ pousmál se kdysi a nespletl se.

Mohl za změnu stereotyp po tolika letech na jednom místě? „Nechci to takhle hodnotit,“ pronesl generální manažer Houser. „Ale když chodíte s holkou, první dva roky jsou časem zamilovanosti, pak to přejde do rutiny. A tak je to v každém vztahu, pracovním i osobním.“

Ortel si Budínský vyslechl před pátečním tréninkem. „Jak to přijal, je otázka na něj. Nikdy to není snadné, šlo o složité rozhodnutí, ani klub z toho není šťastný. Ale jsou věci, které se musí udělat, i když jsou nepříjemné,“ poznamenal Houser.

Děčín v sobotu nastoupí na palubovce druhých Svitav pod vedením nového kouče. Klub možná jeho jméno oznámí už večer.