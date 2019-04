Semkli se a dřeli. Skvělý přístup, chválil děčínský asistent Houška

„Hráči se po posledním dění v klubu semkli, bojovali, dřeli a bylo na nich vidět, že chtějí vyhrát za každou cenu. Ukázali skvělý přístup a dali do zápasu velké množství energie, což bylo to rozhodující. Ukázali charakter Válečníka,“ chválil na tiskové konferenci děčínský asistent trenéra Jakub Houška.

Vedení klubu se po negativních reakcích ze strany fanoušků ještě jednou krátce vyjádřilo k odchodu Pavla Budínského, který po patnácti letech nečekaně ze dne na den v Děčíně skončil.

„Udělali jsme to v dobré víře, vedení se rozhodlo směřovat klub novou cestou. Plně si uvědomujeme, že toto rozhodnutí se pro mnoho našich fanoušků jeví jako chybné. A rozhodně nechceme znevážit to, co náš klub za posledních 15 let společně s trenérem Pavlem Budínským dokázal. Jeho práce si velmi vážíme a moc rádi bychom mu za ni poděkovali tak, jak si jednoznačně zaslouží. Bohužel to v tuto chvíli není možné. V životě jsou okamžiky, které bolí a vyléčí je až čas,“ píše se na stránkách klubu.

Mistrovský Nymburk sice prohrál s Ústím poločas 39:44, nakonec ale slavil výhru 101:79 (19:22, 39:44, 69:57, nejvíce bodů: Hruban 21, Wright 18, J. Bohačík 14, Peterka 11 -Houška a Martin 13, Pecka 12).

„Měli jsme super první poločas podpořený o dobrou střelbu a také nekoncentraci domácích. Do druhé půle přišel očekávaný tlak domácích, se kterým jsme se opět nedokázali vyrovnat,“ posteskl si ústecký trenér Antonín Pištecký.

Po 11. kole nadstavbové skupiny A1 je Děčín pátý, ale na třetí Olomoucko už ztrácí jen jednu výhru. Ústí si hlídá 6. místo.