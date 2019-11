Pětiletou neporazitelnost amerických basketbalistek uťal univerzitní tým

Americký národní tým neuspěl v konfrontaci s univerzitním celkem teprve podruhé v historii. V roce 1999 těsně podlehl Tennessee 64:65, ostatních 43 zápasů vyhrál. Na velké akci nezaváhaly Američanky od roku 2006, kdy v semifinále MS podlehly Rusku. Celkově poslední porážku utrpěl hlavní výběr v roce 2014 v přípravě s Francií (72:76). Od té doby neuspěl pouze B-tým USA ve finálových zápasech Panamerických her v letech 2015 a letos.

Současná série zápasů s vysokoškolskými družstvy je součástí přípravy na nadcházející turnaj v Argentině a olympijské hry, na nichž budou Američanky v příštím roce usilovat o sedmé zlato za sebou. Reeveová nicméně nemá momentálně k dispozici některé hvězdy jako nejužitečnější hráčku WNBA Elenu Delle Donneovou, Tinu Charlesovou, Breannu Stewartovou či Brittney Grinerovou, jež nedávno na Královce dovedla Jekatěrinburg k výhře nad USK Praha ve šlágru Evropské ligy.

„Člověk se musí z takových situací poučit,“ konstatovala Nneka Ogwumikeová, s 19 body a 14 doskoky nejlepší hráčka USA. „To turné má svůj důvod a my na něm chceme hrát proti silným týmům. Zkušenost z takové porážky nám ukázala, že se na cestě do Tokia musíme mít pořád na pozoru. A tohle nám pomůže připravit se na zisk další zlaté medaile,“ dodala šampionka WNBA z roku 2016.

„Tohle bylo to, co jsme od té tour očekávaly. Ukazuje to, že člověk nikdy není dost starý na nějakou lekci. Tentokrát to byla drsná zkušenost,“ řekla čtyřnásobné olympijská vítězka Sue Birdová.

Další majitelka čtyř zlatých medailí z OH Diana Taurasiová dala 17 bodů. Strůjkyní úspěchu nejvýše nasazeného celku univerzitní soutěže NCAA byla rozehrávačka Sabrina Ionescuová, jež ve druhém poločase nastřílela 25 ze svých 30 bodů.