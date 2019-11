Prohrály jsme o tři střely, mrzelo Elhotovou po duelu s hvězdami

Abychom je porazily, musíme hrát za hranou, ví trenérka Trenérka USK Praha Natália Hejková (uprostřed) se svými svěřenkyněmi. Trenérka basketbalistek ZVVZ USK Praha Natália Hejková dobře věděla, jak náročná mise před jejím týmem stála. Přesto i ona přiznala, že proti Jekatěrinburgu věřila ve vítězství. „Se zápasem nemohu být spokojená, protože jsme prohrály,“ povídala. Co vám tedy k vítězství chybělo?

Potřebovaly jsme o trochu více klidu při zakončování. Hlavně ve druhém poločase jsme nedaly některé jasné šance, které proti Jekatěrinburgu musíme dát. Hrály jsme na hraně toho, co momentálně umíme, a pokud chceme Jekatěrinburg porazit, musíme hrát za hranou. Šlo ale o velmi těsný souboj dvou v Eurolize dosud neporažených týmů.

Vyrovnaný průběh nás těší, protože jsme ukázaly, že forma, se kterou jsme přišly do začátku sezony Euroligy není špatná. Vzdorovat takovému týmu jako je Jekatěrinburg, to klobouk dolů. Jak těžké bylo ubránit tři podkošové hráčky soupeře?

Velmi těžké, protože 206 centimetrů je 206 centimetrů. Nám u Režanové chybějí kilogramy, u Jonesové zase centimetry. Je to opravdu složité. Emma Meessemanová dnes hrála ve velké pohodě, dala koš z jedné nohy v poslední sekundě útoku, a to jsou takové věci, které ten druhý tým shazují. Co byl podle vás zlomový moment zápasu?

Nedaly jsme jasné věci. Myslím, že šlo o takových šest bodů, kdy jsme už soupeřku obehrály, ale míč vypadl. Zdánlivě šlo o lehkou pozici, ale vzhledem k hrozbě bloku jsme byly pod velikým tlakem. Trápila vás tedy střelba?

Nemyslím si, že byla špatná. Špatná byla i v posledním zápase, který jsme vyhrály o padesát bodů. Střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti byla slušná.