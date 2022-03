Divoké útěky před válkou: 2500 kilometrů v autě se psem a počítačová střílečka

Auto napěchované věcmi, pes na sedadle spolujezdce a mnohahodinová štreka dlouhá 2500 kilometrů. Basketbalista Johannes Voigtmann zažil krušné stěhování z Moskvy domů do Německa, po ruském útoku na Ukrajinu se rozhodl opustit celek CSKA a vrátit se do vlasti. „Nemohl jsem tam zůstat a pokračovat, jako by se nic nestalo.“