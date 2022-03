Těžká cesta z Ukrajiny. Baskeťáci, jste moc vysocí, do auta se nevejdete

Když Mišula přijížděl do Nymburka k zápasu Ligy mistrů, měl smlouvu se šampionem Ukrajiny, klubem Prometey. O den později se stal volným hráčem, když majitel týmu mužstvo rozpustil a všechny peníze věnoval na podporu obrany Ukrajiny. „Byli jsme v Česku už od půlky února, ve čtvrtek 24. února nám pak ale všem zvonily telefony už od čtvrté ráno. Už tehdy bylo jasné, že je zle,“ líčí basketbalista.

V Brně chce na strasti z ruské agrese alespoň na chvíli zapomenout a pomoci týmu v probíhající nadstavbě před play off. „Česká liga je určitě výzva, je tu skvělá hala a tým je moc příjemný,“ hlásí účastník mistrovství světa i Evropy. Nyní hlavně vyhlíží manželku, která je ještě na Ukrajině a má se k němu brzy připojit.

Mnohem obtížnější cestu na jižní Moravu musel absolvovat mladík Korotchenko. Hráč BC Dnipro původně chtěl přečkat dva týdny v domě svého trenéra. Doufal v uklidnění situace. Když však bylo jasné, že se konflikt spíše prohloubí, než rychle vyřeší, vydal se po dohodě s agentem na cestu. „Domluvili se, že se má dostat právě za svým agentem do Lotyšska, jenže z Ukrajiny musí člověk na západ,“ popisuje cestu nadějného křídelníka manažer brněnské mládeže Jan Kozina.

Nejprve tak Korotchenko se spoluhráčem zamířili autobusem do Lvova, odtud na hranice s Polskem. Poté se pěšky dostali přes hranici do uprchlického centra. Vyhnuli se tak několikahodinovému čekání na odbavení v koloně před hraniční kontrolou. „Tam už pak na ně čekali dobrovolníci, kteří nabízejí odvoz a pomoc uprchlíkům,“ líčí Kozina za svého chráněnce, kterého před médii brání, jelikož jeho rodina je stále na Ukrajině. Se sdílením svého příběhu však souhlasil.

Na hranicích Korotchenka zastihl telefonicky agent s tím, že se má dostat do Varšavy a pak za ním, nebo má možnost cestovat do Prahy, protože mezitím už domlouval podmínky angažmá v Česku.

„Nebylo o čem pochybovat, vždyť to je obyčejná lidskost a nepotřebuji kvůli tomu být obdivován,“ poznamenává spolumajitel brněnského klubu Yedidia Rappaport, jak se pak mladý basketbalista dostal na jih Moravy. „V židovském učení Talmudu stojí, že člověk, který zachrání byť jedinou duši, jako by zachránil svět. Konečně můžu jako nevěřící uplatnit tato učení,“ usmívá se Rappaport.

Ukrajinský mládežnický reprezentant tak hledal odvoz do Česka. První dobrovolnice ho s jeho spoluhráčem do Varšavy a pak následně do Prahy odvézt odmítla. „Prý jim řekla, že basketbalisti jsou moc vysocí a že se jí do auta nevejdou. No jestli to bylo nějaké malé vozítko, tak možná měla pravdu. Nikita má 207 centimetrů,“ směje se nad tragikomickým momentem Kozina.

Nakonec tak musel basketbalista vzít zavděk autobusem do Prahy. „Jenže nedojel. Když zjistil, že jedou přes Brno, nějak umluvil řidiče, aby mu zastavil,“ uzavírá Korotchenkův cestopis manažer.

Mladík se nyní zařadí do projektu Next Generation, kam prý úrovní bezpochyby zapadá. „Reprezentoval Ukrajinu, není to žádná charita, své místo si dokáže obhájit výkony,“ míní Kozina.