Útrapy ukrajinské badmintonistky. Na sbalení měla pět minut, popisuje Švábíková

Okamžitě jí navrhla, že může být u ní doma v Ostravě.

„Týden jsme si psaly, protože nemohla z Kyjeva utéct. Naštěstí se situace trochu uvolnila a kamarádka odjela vlakem na Slovensko. Cesta prý trvala třicet hodin, bylo to něco hrozného. Do Košic pro ni jeli můj táta s trenérem,“ popisovala situaci Švábíková.

Valerie přijela do Ostravy hodně nalehko. „V kufru neměla skoro nic, protože na sbalení věcí prý měla jenom pět minut. Strašné,“ řekla česká badmintonistka.

A tak jí základní potřeby včetně spodního prádla a sportovních věcí koupila.

Válku spolu obě badmintonistky probíraly. „Valerie říkala, že jednomu badmintonistovi sestřelili dům, kde zůstal jeho táta. Ten má teď bohužel těžší zranění a s rodinou nemá kde bydlet. Chtěla jsem pomoct i dalším ukrajinským hráčům, ale ti údajně uprchli ze země po vlastní ose.“

Dnes Tereza Švábíková odlétá do Dánska, kde většinu roku trénuje a hraje. Brzy by za ní měla přiletět i Valerie. „Ta je nyní u svých známých v Hradci Králové, ale jsme domluvené, že co nejdříve za mnou přiletí. Možná už v neděli,“ uvedla Tereza Švábíková.

Světová badmintonová federace zakázala účast ruským hráčům na mezinárodních akcích. Švábíková s tím souhlasí.

„Sportovci za válečnou situaci nemohou, ale mrzí mě přístup ruských badmintonistů. Když jsem se dívala na jejich instagram, spoustu z nich s válkou souhlasila,“ podotkla. „Ruska se zastávali. Vlastně ani nechápali, proč nemohou hrát na turnajích. Podle nich se jich zbytek světa bojí. Tak to ale rozhodně není.“