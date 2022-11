Šestnáct bodů, ale... Talent Bálint se kaje: Tolik ztrát si nesmím dovolit

Ke střeleckým úspěchům přidal v kvalifikačním duelu o postup na světový šampionát i šest ztrát, což jej mrzelo.

Bálint není klasickým rozehrávačem, při omluvenkách Tomáše Satoranského a Ondřeje Sehnala ovšem musel v roli dirigenta zaskočit. A nevedl si vůbec zle, občas doplatil na jistou herní nevyspělost.

Češi o šanci na mistrovství světa přišli už definitivně, dá se tak čekat, že Bálint a další basketbaloví mladíci dostanou šanci i ve zbytku kvalifikačního cyklu.

Potěšil vás výkon, který jste v Szombathely předvedl?

Šestnáct bodů je super, jenže k tomu jsem udělal i pět nebo šest ztrát. Těch bych se měl vyvarovat. Navíc když takhle prohrajeme, tak je úplně jedno, kolik dám já bodů.

Atmosféra v Maďarsku působila chvílemi až nepřátelsky. Ovlivnilo vás to nějak?

Až tak jsem ji nevnímal. Když je člověk na hřišti, tak jde všechno ostatní stranou. Když se Maďaři začali dostávat do laufu, tak byli rázem víc slyšet i fanoušci.

Kdy jste zápas ztratili?

Na začátku druhého poločasu. Já udělal několik rychlých ztrát, oni to potrestali rychlými body. Vůbec jsme si v útoku neposouvali míč, v obraně jsme zase nehráli pospolu. A hned nám utekli.

Pak už bylo rozhodnuto?

To bych zase neřekl. Ale dotahovat se z minus patnácti je těžké, navíc když Maďaři byli rozjetí a hnali je diváci.

Co si z reprezentačního srazu odnášíte? Prostoru jste dostal tentokrát spoustu...

Trošku víc sebevědomí, hlavně na té mezinárodní úrovni. Ale taky mé nedostatky. Udělal jsem pár hloupých ztrát. Aspoň vím, na čem jsem.

Takže převažují negativní pocity?

Takhle to úplně není, ale naštve to. Poločas jsme s nimi hráli vyrovnaně, a pak se stalo tohle... Přestali jsme hrát, bylo to špatné.

Řekl jste si o místo v nominaci pro únorové zápasy proti Francii a Černé Hoře?

To by bylo skvělé, zvlášť kdyby s Francií přijel i Victor Wembanyama. Zahrát si proti příští jedničce draftu je pro mě velké lákadlo. Nechám to na trenérech a budu doufat, že se i tam do nominace dostanu.