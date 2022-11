Víčko roztržené nehtem a krev. Pivot Kříž: Možná z toho budu mít monokl

Na Kříže domácí fanoušci pískali. Mysleli si, že simuluje. I rozhodčí ale došli po kontrole videozáznamu k závěru, že se jednalo o nesportovní faul.

Jenže ani následné trestné hody Čechům k výhře nepomohly, přestože kapitán Lukáš Palyza oba proměnil.

„Bohužel nás postihl výpadek v závěru prvního poločasu, kdy jsme nebyli schopní dát koš, hru nějak zklidnit,“ hledal Kříž, jeden z nejzkušenějších borců v nominaci, příčiny porážky.

A dál?

Ve třetí čtvrtině jsme pak dělali zbytečné ztráty, když domácí trochu zatlačili v obraně na míč. Asi čtyřikrát jsme v rohu přešlápli do autu, což stojí hodně. Byly to potenciálně čtyři pozice ke skórování.

Tohle rozhodlo?

Ty různé ztráty nás asi položily, protože šlo o chyby, po nichž jsme dostávali jednoduché koše z dvojtaktů.

Udělali jste devatenáct ztrát, Maďaři jen pět.

Domácí od třetí čtvrtiny trochu přitlačili na míč, z tlaku na rozehrávače pramenily nějaké chyby. A občas jsme šli do útoku zbytečně zběsile. Nemůžeme se ale na nikoho zlobit, protože po dlouhé době jsme hráli v hodně odlišné sestavě, než byl národní tým zvyklý.

Zamlouval se vám výkon mladého Richarda Bálinta coby rozehrávače? Se 16 body byl druhým nejlepším střelcem...

Ríša dostal velkou šanci, které se zhostil docela dobře. Nebál se hrát na koš, což je určitě důležité. Do poločasu dal deset bodů, hrál výborně. Pak přišly nějaké nepříjemné ztráty, ale nepoložilo ho to. Dál se snažil hrát tak, jak umí.

Nechyběla celkově týmu trochu zkušenost právě ve chvílích, kdy se přestalo dařit a bylo třeba dotahovat?

Svou roli to hraje. Občas jsme byli až moc zběsilí, nedokázali jsme hru zklidnit. Je to jiné, když z týmu chybí polovina nebo tři čtvrtiny.

Nakonec si ze Szombathely odvážíte porážku o čtrnáct bodů.

A nemusíme ji hodnotit úplně negativně, protože dostala příležitost spousta mladých hráčů, kteří by to za nějakou dobu měli převzít. A je pro ně dobře, že se mohli poměřit se soupeřem na evropské scéně a nakouknout do nároďáku s větší rolí.

Vy jste se v jednu chvíli svalil na palubovku. Co se stalo?

Vytlačoval jsem hráče ve cloně, on se ohnal rukou a rozsekl mi nehtem víčko. Zaplaťpánbůh to nebylo přímo do oka, a i když to krvácelo, doktor to tkáňovým lepidlem spravil. Možná z toho bude ještě monokl, ale jinak to nebylo nic extra.

Sudí se k situaci vzápětí po nejbližším přerušení vrátili na videu a odpískali nesportovní faul.

Doufal jsem hlavně, že mi nic není. Takže jsem neřešil, co se kolem toho dělo.



Jak se vám zamlouvala atmosféra utkání? Hlasatel hecoval diváky do mikrofonu i ve chvílích, kdy to pravidla zakazují.

Já se na venkovním hřišti snažím atmosféru moc nevnímat, nicméně bylo skoro plno, musíme fanoušky pochválit. Určitě nám povzbuzování domácích nepomohlo, když jsme chtěli se skóre ještě něco udělat.

Prohráli jste s Maďarskem i Černou Horou. Dá se ze skončeného kvalifikačního okna vzít něco pozitivního?

Nikdo z nás nechce prohrávat, třeba teď nám to vzalo šanci na mistrovství světa. Nicméně jsme hráli v úplně novém složení se spoustou mladých. Asi se nemusíme bát říct, že za nějaký rok pomalu přijde generační obměna.

Čím dříve si reprezentaci nováčci vyzkouší, tím lépe?

Tyhle dva zápasy toho budiž příkladem. Já jen doufám, že kluci budou po téhle zkušenosti ještě hladovější, budou se chtít co nejvíc zlepšit a s nároďákem něco dokázat. Souhlasím s trenérem, který po zápase v kabině řekl, že ukázali, že na to mají.