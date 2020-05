Přestup beru jako výzvu, říká nový olomoucký rozehrávač Feštr

Čekal jste, že nová nabídka přijde tak rychle?

Pravda je, že situace kolem předčasného ukončení sezony a nejistota z toho, co bude, nebyly z pohledu nabídek optimální. Ale přišla, byla seriózní. Jsem rád, že mám nové angažmá. Poznám nové lidi a basketbalově se zase posunu.

Měl jste i jiné nabídky, co rozhodlo ve prospěch Olomoucka?

Klub chce být v tabulce nahoře, to je jeho dlouhodobá ambice. A každý chce vyhrávat, v tomhle určitě nejsem žádná výjimka. Plány Olomoucka a představy o umístění mi přišly zajímavé, proto jsme se dohodli.

Jak se těšíte na spolupráci s rozehrávačem Radovanem Kouřilem, s nímž se budete dělit o minuty na hřišti?

Myslím, že to bude fungovat. Známe se z mládežnických reprezentací. Každý jsme trošku jiný, to je pro tým výhoda. Hra může být pestřejší a variabilní. Těším se ale i na spolupráci s dalšími kluky. Třeba s Lukášem Palyzou, který patří mezi nejlepší hráče v celé lize.

Poslední rok v Děčíně pro vás nebyl úplně ideální. Vnímáte přesun do Olomoucka jako další šanci?

A také jako novou výzvu. Beru to tak, že celý život je o výzvách. Kdyby to tak nebylo, tak už bych basketbal vůbec nemusel hrát.