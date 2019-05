Drsné semifinále. Nenecháme se mlátit! burcuje děčínský Feštr

„Máme velkou chuť. Po těch 11 porážkách nám lidi nevěřili, všichni nás odepisovali, ale my jsme prostě tým, že když nás někdo odepisuje, ještě víc zabereme. Budeme bojovat do posledního dechu, chceme do finále. Je to cíl, za kterým jdeme. O třetí místo tu nikdo hrát nechce,“ říkal odhodlaně po sobotní výhře 93:80 děčínský rozehrávač Lukáš Feštr.

Děčín tak dal zapomenout na páteční výpadek. Válečníci ve třetím zápase série působili až malátně a padli 59:78.

„Možná jsme si mysleli, že už to půjde samo. Měli jsme výpadek, na každého to někdy padne. Nám se to bohužel stalo zrovna v den, kdy jsme měli potvrzovat předešlou výhru ve Svitavách. Ale už je to minulost, vzali jsme si z toho poučení a do dalšího zápasu jsme nastoupili úplně jinak. Řekli jsme si, že do toho dáme jinou energii, a to jsme celých 40 minut plnili,“ líbilo se Feštrovi.

Do poločasu byl zápas vyrovnaný, pak se Válečníci rozjeli ještě víc a Svitavy už jejich nástup nezachytily. „Utáhli jsme ještě víc šrouby, vyšponovali jsme to do úplného maxima. Lidi nás hnali, nedovolili nám vypustit jakýkoliv souboj. Dělali jsme všechno možné, abychom vyrovnali sérii na 2:2, a to se naštěstí stalo.“

8 hráčů Děčína se vyfaulovalo ve čtyřech zápasech semifinále, Svitavám zatím jediný.

Bitva mezi Válečníky a Tury místy připomíná spíš hokej než basketbal. Nechybí ostré zákroky, po posledním duelu se soupeři strkali a pošťuchovali, až museli znesvářené soky trhat členové realizačního týmu.

„Je to semifinále, nikdo nikomu nechce nic dát zadarmo, patří to k tomu,“ tvrdí Feštr, jenž se vyfauloval v posledních dvou zápasech. V sobotu pár vteřin před koncem oplácel Matějovi Svobodovi ofenzivní faul a vyfasoval čtvrtou osobní chybu a ještě technickou, takže musel střídat.

„Bylo už jasné, že Svitavy prohrají, tak do mě zajeli. Já si to taky nechtěl nechat líbit, protože mně prostě nikdo loktem dávat nebude, tak jsem mu to vrátil. Řekli jsme si, že nebudeme ustupovat ani o milimetr, a když oni do nás půjdou tvrdě, tak my taky. Prostě se nenecháme mlátit!“

Dá se čekat, že v dalších zápasech vyšponovaného semifinále se bude dál přiostřovat.

„Je to play off, je to o hrdosti, nedat soupeři nic zadarmo a ukázat, že vy jste ten tým, co má postoupit. Takhle se snažíme hrát a budeme tak hrát dál,“ slibuje Feštr.

Vítězství v sedmizápasové sérii s Opavou napumpovalo Válečníkům sebevědomí, teď si věří i na Svitavy, které skončily po základní části NBL na druhém místě před třetím Děčínem.

„Když jsme vyřadili Opavu, řekli jsme si, že na Svitavy máme. Základní část jim vyšla trochu líp, ale to se všechno maže. Teď je play off, a kdo urve čtyři výhry, postoupí. A my nedáme kůži lacino. Do Svitav teď jedeme na pátý zápas série s vítěznou mentalitou, prostě tam vyhrajeme!“ burcoval Feštr.