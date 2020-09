Náš basket nebude nudit, slibuje olomoucký kapitán Palyza

Pro všechny byly předchozí měsíce hodně náročné. Jak jste se srovnal s neplánovanou dlouhou přestávkou, kdy se nehrálo ani netrénovalo?

Každý si uvědomil, že věci, které se zdály být automatické a přirozené, jsou jinak. V posledních letech jsem měl basketbalu opravdu hodně. Po sezoně byl blok s národním týmem a reprezentační zápasy. Stalo se, že jsem se už v březnu nebo dubnu těšil, až liga skončí. Najednou je všechno jinak, realita se změnila.

Jiné je i složené kabiny Olomoucka. Co říkáte na novou sestavu?

Po dlouhé době v ní není ani jeden Američan, což je z pohledu týmové chemie jednodušší. Mám dobrý pocit z týmové hry na obou polovinách palubovky. Jsme tým, který má sedm velice kvalitních ligových hráčů a pět mladých. Budeme si muset dát velký pozor, abychom byli na každý zápas připravení mentálně a také abychom si udrželi zdraví. Když se to podaří, čeká nás zajímavá sezona. Náš basket nebude nudit, máme co nabídnout.

Jak vnímáte rozložení sil v lize před startem sezony?

Na to se nedá v tuto chvíli odpovědět. Celá řada týmů má zatím v sestavě hodně mladých, jede se v úsporném režimu. To se může během sezony změnit. Některé kluby třeba na přelomu roku posílí a z osmého týmu tabulky bude kandidát na medaili. My chceme být v horní polovině soutěže a předvádět dobrý basket.

Pomůžou k dosazení klubových cílů zahraniční posily?

Za oba jsme rádi. Leon Santelj je extrémně zarputilý. Jeho snaha o doskok v obraně i útoku je až brutální. Můžeme se spolehnout, že pro tým odvede pokaždé maximum. U Nemanja Bezbradici je vidět, že v Partizanu Bělehrad nebyl omylem. Je velmi talentovaný, má skvělé návyky. To jsou hráči, kteří pomůžou.