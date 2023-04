Děčínský rozehrávač Walton se stal nejužitečnějším hráčem basketbalové ligy

Vedení soutěže o tom informovalo na svém webu.

Spolu s Waltonem se dostal do nejlepší pětky sezony jeho klubový spoluhráč Matěj Svoboda. Dalšími členy jsou Robert Rikič z Pardubic, Shawn Pipes z USK Praha a brněnský Viktor Půlpán, který také obhájil vítězství mezi nejlepšími ligovými obránci. Do Brna putuje i ocenění pro nejlepšího trenéra roku, kterým je Lubomír Růžička. Basketbalistou s největším zlepšením se stal František Rylich z mistrovského Nymburka.

Rodák z amerického Little Rock Walton působí v Děčíně prvním rokem. Do týmu přišel ze slovenského celku Iskra Svit, v sezoně 2018/19 působil také v Kolíně. „Je to požehnání, opravdové požehnání. A je to i důkaz, že tvrdá práce a oddanost sportu se vyplácí. Jsem vděčný všem, kteří mě zvolili, i týmu a kouči, že mě až k této metě vynesli,“ řekl Walton.

Šikovný rozehrávač byl nejlépe hodnoceným hráčem v koeficientu užitečnosti, zároveň nastřádal největší průměr asistencí (7,4) a zisků (2,8) na zápas. Mezi ligovými střelci obsadil čtrnácté místo (15,7), v doskocích byl dvanáctý (6,5). Děčínu pomohl k premiérovému triumfu v domácím poháru i třetímu místu v nadstavbové části.

„Upřímně jsem před sezonou netušil, co od nás můžu čekat a netušil to ani samotný klub. Když jsme ale v přípravě odehráli prvních pár zápasů, už jsem věděl, že můžeme být fakt speciální a udělat velkou sezonu. Říkal jsem to tehdy i trenérovi, měl jsem prostě takový pocit. Sám mám vždycky vysoká očekávání, od sebe i týmu. A letos se nám toho povedlo hodně,“ uvedl Walton.

Na trůnu nahradil jiného amerického rozehrávače Jerricka Hardinga, který působil vloni v Nymburku. „Byl bych rád, kdyby si mě spoluhráči pamatovali jako toho, co maká a co je něco naučil a tlačil na ně, aby makali stejně. A abychom spolu mohli mluvit i mimo kurt, třeba o tom, co bude po basketu. Tohle všechno je fakt důležité," dodal Walton.