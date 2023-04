Předem nevíš. Startuje play off basketbalové NBL, zrodí se překvapivý mistr?

Nymburk bude těžké překážce v cestě za obhajobou čelit hned ve čtvrtfinále play off, v němž změří síly s pražským USK.

Na sérii zve slogan „Vyučí Benďák mladíky z Prahy?“, který odkazuje na 41letého pivota Nymburka Petra Bendu, jenž se bude snažit přechytračit dynamický kádr USK.

Play off NBL Nymburk - USK (začíná v neděli)

Pardubice - Ústí (začíná v pátek)

Brno - Opava (začíná v neděli)

Děčín - Ostrava (začíná v pátek) Čtvrtfinále a semifinále se hrají na čtyři vítězné zápasy, finále od 26. května na tři.

A odpověď na tuto otázku?

„Předem nevíš!“

„Dobře to říká, o čem naše série bude,“ předesílá David Böhm z USK, nejlepší hráč ligy do 22 let. „Zkušenosti jsou sice na jejich straně, ale my chceme hrát náš rychlý a energický basket, chceme je rozběhat a dostat pod tlak, zatímco na nás žádný není. Chceme jim to co nejvíc znepříjemnit, věříme, že do semifinále můžeme postoupit.“

První zápas série je na programu v neděli v Nymburce, Pražané budou těžit ze šňůry 17 vyhraných zápasů v řadě, naposledy si v předkole play off poradili s Kolínem. Naopak Nymburk postrádá suverenitu z předcházejících ročníků. Sice vyhrál základní část, ale utrpěl jedenáct porážek a v poháru vypadl ve čtvrtfinále.

„Před pár lety se před zápasem s Nymburkem jasně počítalo, že prohrajete, skoro bych až řekl, že ani nebyly ambice ho porazit,“ připouští Böhm. „Ale teď jsou týmy proti němu sebevědomější, my s ním naposledy prohráli o dva body.“

Nymburský Ondřej Sehnal (vlevo) a Ondřej Švec z USK Praha

Letošní vyrovnanost NBL, která slibuje zvraty, atraktivní utkání i divácký zájem, oceňuje i vedení soutěže.

„Je dobré vidět, že ostatní kluby neusnuly a zamakaly. V minulosti se stávalo, že Nymburk třeba v sezoně prohrál, ale že letos ztratil už jedenáctkrát, svědčí o vyrovnanosti,“ poznamenal předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

Kampaň bude provázet celé play off, poběží hlavně prostřednictvím videí a fotografií na sociálních sítích, v květnu při vyvrcholení ligy nabídne i outdoorové prvky. A každou sérii orámuje slogan.

Ten nejdůležitější před startem zní: „Kdo se stane mistrem?“ A na konci května se odpověď na něj změní z „Předem nevíš“ na „Teď už víš“.