Schilb číslo 2. I Walton se zamiloval do Češky a sní o reprezentaci

I díky dredatému rozehrávači si Děčín podmanil ligovou tabulku. On sám v soutěži kraluje žebříčku asistencí s průměrem 7,3 přihrávek. Se ziskem 2,8 míče za zápas je druhý, do top ten patří i v obranných doskocích, kterých si zapisuje průměrně 5,6.

A hlavně je tahounem, dirigentem, hecířem. Lídrem. Dokáže strhnout ostatní a hned se stal oblíbencem fanoušků.

„Je vidět, jak ho basket baví, jak si ho užívá. Přestože je mu přes třicet, má obrovský tah na bránu, skvělý přehled, pustí míč do rychlých protiútoků a my z toho těžíme,“ charakterizuje letní posilu Tomáš Pomikálek, děčínský kapitán. „V hale zůstává déle, asi nejvíc z nás střílí navíc, chce se pořád zlepšovat.“

Jedenatřicetiletý rodák z Little Rocku v Arkansasu působil v Polsku, na Slovensku, v Kosovu. A když v sezoně 2018/19 narukoval do Kolína, zakoukal se v restauraci do slečny Lucie. Pomohla mu pochytit základy češtiny, teď už spolu vychovávají tříletou dcerku. „Díky nim jsem už docela dost Čech,“ zubí se Anthony Lamont Walton Jr., jak zní celé jeho jméno.

Svatbu začnou teprve chystat. „Je moje srdcovka, aby se Lucie stala mojí ženou. Chtěl bych i další děti,“ prozrazuje Američan. „Svatby možná budou potřeba dvě, jedna v Česku a druhá v Little Rocku. Ze zdravotních důvodů by totiž moje máma let do Evropy nezvládla, táta asi taky ne.“

Walton teď podniká kroky k tomu, aby v budoucnu mohl získat český pas. „My jako klub jsme mu v tom maximálně nápomocní,“ tvrdí děčínský sportovní manažer Jakub Důra. „Je to v procesu a věřím, že to vyjde,“ nepochybuje 188 cm vysoký hráč.

Jeho příběh není nepodobný tomu Schilbovu. I on si během angažmá v Nymburce našel českou lásku, vzali se a mají spolu děti. Česko začal reprezentovat až po třicítce, v létě 2015. Čtyři roky nato i on rozpoutal v srdci Evropy basketbalové šílenství, když národní tým vybojoval na mistrovství světa senzační šesté místo.

„Mezi ním a Waltonem je zajímavá rodinná paralela. Na druhou stranu jde o jiný post, Schilb hrál na křídle, A. J. je rozehrávač. A tam máme jen o rok mladšího Satoranského. Být Waltonovi třeba šestadvacet, dávala by reprezentace ještě větší smysl. Na druhou stranu Chorvati nebo Španělé mají také naturalizované rozehrávače, je to běžná věc a ve formátu oken, kdy nemohou hrát euroligoví hráči, se každý takový zkušený hodí,“ míní Důra.

Děčínský trenér Tomáš Grepl to vnímá podobně. „Máme plno mladších rozehrávačů, kteří by měli čerpat zkušenosti od Satyho, protože v budoucnu se stanou důležitými hráči. Ale pokud by se chtěl uhrát okamžitý výsledek, proč Waltona nevzít? Já být trenérem národního týmu, určitě bych o něm uvažoval. Přinesl by pozitivní atmosféru,“ ví Grepl z vlastních zkušeností. „Netuším, jak on to dělá, ale na trénink a zápas vždycky přijde v úplně stejné náladě. To je přesně to, co si trenér od středního rozehrávače může přát. A. J. je prostě voják, který pracuje od první do poslední minuty.“

I díky tomu se Děčín vyšvihl do čela NBL a jako první letos v soutěži složil i slovutný Nymburk. Walton si báječný start do sezony užívá: „Naše vedení v tabulce je fantastické, ale nemůžeme se štěstím až tolik opájet. První místo je fajn, jenže my na něm chceme být hlavně na konci sezony.“

Během krátké chvíle Waltonovi přirostl Děčín k srdci. I díky skvělým fanouškům, jak zdůrazňuje. „Já sem prostě pasuji. Miluji tohle město stejně jako moje rodina, všichni se snaží, abychom se tu cítili domácky, a taky se tak cítíme. Chtěl bych tu být tak dlouho, jak dlouho mě tady budou chtít,“ svěřil se nejužitečnější hráč října v NBL. „Česko je můj třetí domov po Americe a Polsku, kde jsem hrál pět let. Polsky mluvím dobře, teď pracuji na své češtině.“

A. J. Walton jako nejužitečnější hráč Kooperativa NBL za měsíc říjen:

Třeba se mu šikne v reprezentaci, pokud všechno klapne. „Česko má v národním týmu úžasné hráče. Já musím během sezony ukázat ještě víc, aby si mě vybrali.“

Není jediným Američanem v NBL, který by mohl získat český pas. Ústecký křídelník Spencer Svejcar už si o něj zažádal. Má české kořeny, jeho babička uprchla do zámoří před nacisty během 2. světové války.