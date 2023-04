Svobodovi: Teď jsme soupeři, bráchové budeme zase až po play off

„Na jednu stranu je to fajn, určitě budeme mít na co vzpomínat. Ale hrát proti sobě je i dost nepříjemné. Řekli jsme si, že teď jsme soupeři, a bráchové budeme zase až po sérii,“ říká starší Matěj. O čtyři roky mladší Štěpán mu nic nedaruje: „V play off to tak nemůžete brát, že to je brácha, to bych si pak rovnou mohl obléct děčínský dres a jít hrát s ním.“

Jeden ostřejší moment mezi bratry si Matěj vybavil ze sobotního zápasu. „Brácha najížděl, já se mu tam postavil a on to nedal. Zblokoval jsem ho. V té dané chvíli ale není čas přemýšlet, jestli je to brácha či někdo jiný, až pak zpětně si to uvědomíte. Snažím se tomu nevěnovat větší pozornost, protože i mně to pak dělá neplechu v hlavě,“ přiznává jeden z děčínských vůdců.

V lize už proti sobě Matěj se Štěpánem nastoupili vícekrát, v play off je to poprvé. „A o to je to nepříjemnější, přece jen ty zápasy jsou jiné, vyhrocenější, jdeme do sebe. Samozřejmě bych asi s bráchou do nějakých velkých potyček nešel, ale na hřišti mu nic nedaruju, stejně jako on mně. Hrozně rád bych si to s ním vyzkoušel i v jednom dresu, kdo ví, třeba to jednou vyjde,“ zasní se Matěj Svoboda.

Tahle myšlenka by se jistě líbila i rodičům bratrů, kteří jsou v ligovém čtvrtfinále rozpolcení. „Prožívají to mnohem hůř než my. Přáli by si, aby oba synové vyhráli a postoupili, což bohužel nejde. Mamka se na to ani nemůže dívat, taťka neví, komu dřív fandit,“ usmívá se děčínský křídelník.

Válečníci vedou po domácích zápasech 2:0 a Matěj Svoboda má tak blíž nejen k vítězství v sérii, ale také v bratrské sázce. „Kdo tuhle sérii prohraje, bude muset buď zaplatit večeři v Ostravě, nebo uspořádat grilovačku pro toho druhého,“ líčí Matěj. Štěpán se ale nevzdává. „Zatím to vypadá, že budu platit, ale vůbec bych ještě nesázel na to, že brácha vyhraje!“

Štěpán Svoboda (vlevo) z Ostravy a jeho bratr Matěj Svoboda z Děčína proti sobě

Čtvrtfinále pokračuje v úterý a Válečníci už budou útočit na mečbol v sérii. „Nebudu alibista a řeknu, že bychom to chtěli už v Ostravě ukončit. Bude to těžké, Tatran je nepříjemná hala. Za dva roky, co jsem v Děčíně, jsme tam hráli pětkrát a nevyhráli ani jednou. Ale teď je pohoda na naší straně, kdy jindy to zlomit, když ne teď,“ burcuje Matěj Svoboda.

Štěpán je ale proti, Ostrava si doma věří: „Tatran ubráníme!“