Nedobytnost Ostravy? Kdy jindy to zlomit, když ne teď, velí děčínský Svoboda

„Nebudu alibista, chtěli bychom to tam ukončit. Za dva roky, co jsem v Děčíně, jsme v Ostravě hráli pětkrát, nevyhráli ani jednou. Kdy jindy to zlomit, když ne teď!“ burcuje děčínský křídelník Matěj Svoboda. „Ostrava to samozřejmě bude chtít zvrátit, doma jsou lepším týmem a Tatran je nepříjemná hala, bude to určitě těžké. Ale my vedeme 2:0, pohoda je teď na naší straně. Půjdeme si za vítězstvím!“

Do bíla odění děčínští fanoušci v pátek viděli vydřenou výhru, Ostrava byla v kontaktu až do koncovky. Ale v sobotu už Armex dominoval i díky nejlepšímu střelci zápasu Nicholsovi, který nasázel 23 bodů. „Dali jsme čtrnáct trojek, to vlastně rozhodlo o naší výhře. A také to, že jsme hráli relativně slušně v obraně. Ale v Ostravě bude pekelné prostředí a nečeká nás tam vůbec nic lehkého. Budou rozhodovat maličkosti a my musíme být pevní v kramflecích,“ velí děčínský kouč Tomáš Grepl.

Ostravský pivot Alexandar Radukić se snaží protáhnout ke koši přes ústeckého Ladislava Pecku.

Ostravský trenér Adam Choleva postrádal v sobotním zápase od svého týmu větší zaujetí. „Nehráli jsme s takovým zápalem, jaký se hodí pro play off. Nechali jsme se přeskákat, což se nám s naší podkošovou sestavou nemůže stát,” vyčítal.

Ústí vstoupilo do čtvrtfinále v Pardubicích porážkou 77:87, v sobotní odvetě však slavilo výhru 96:83 a srovnalo na 1:1. „Pro nás je to hrozně důležitá výhra, minimálně pro jedno vítězství jsme sem přijeli. V pátek jsme byli trošku smutní, myslím si, že jsme mohli také uspět, ale dneska jsme konečně trefili volné střely, které jsme si vytvořili. Hráli jsme s velkou energií, je to obrovsky týmové vítězství,“ chválil ústecký kouč Jan Šotnar.

Sluneta se i bez absentujícího Daileyho opírala o čtyři dvouciferné střelce Svejcara (24 bodů), Martina (21), Johnsona (14+8 doskoků) a Hickse (13+9 asistencí). „Ústí si tentokrát vítězství zasloužilo. My jsme bohužel nebyli schopni zorganizovat si náš útok tak, jak jsme chtěli, nedá se hrát jeden proti pěti. Sice jsme prohráli, ale je to jenom jeden zápas. Budeme bojovat dál, teď se pokusíme vyhrát na ústecké palubovce,“ slibuje Vanja Miljkovič, pardubický asistent trenéra.

Čtvrtfinále pokračuje už v úterý, zápasy ve Sportcentru Sluneta startují v úterý 17.10 a ve středu v 18 hodin.