Znovu na zimák? Letos ne. Válečníky odrazuje drahota i šance na zlato

„Těžký soupeř, navíc daleko, ale letos si člověk nevybere. O postup se porveme. Když budeme zdraví, což naštěstí jsme, je to v našich silách,“ hlásí generální manažer Lukáš Houser. Zase nevyšlo čtvrtfinále s arcirivalem Ústím. „Byl by to na severu velký basketbalový poprask. Třeba si to rozdáme později.“

Houser odmítá, že by Greplovo vojsko mělo ziskem poháru splněno. „Já to tak neberu a myslím, že nikdo z nás. Ukázali jsme, že jsme konkurenceschopní. Nejen v poháru, ale i v lize. S každým jsme dokázali vyhrát, se spoustou týmů prohrát. Jako všichni. Bude to hodně zajímavé play off,“ těší se Houser.

Nejen Válečníci, i ostatní chtějí z piedestalu srazit Nymburk, který schramstnul už 18 titulů za sebou. „Pokud by nás čekala série s Nymburkem, rozhodně do ní nepůjdeme se svěšenou hlavou a budeme ho chtít vyřadit. Tato sezona je jiná a všichni si k tomu už čuchli, ze skupiny A1 jej porazil skoro každý. Každý cítí, že s ním může hrát.“

Vydal by se čtyřnásobný vicemistr v případném finále zase na zimní stadion? „Bylo to fajn, ale v současných cenách to pro nás není aktuální. Je to až třikrát dražší než před pěti šesti lety. Odhaduji tři čtvrtě milionu, ty nemáme lusknutím prstu. A tenkrát jsme s Nymburkem 10 let v řadě prohrávali, zato teď může být finále po dlouhé době vyrovnané. Asi bychom tím ztratili výhodu domácího prostředí,“ uvažuje Houser. „Ale mluvit o finále je zatím předčasné.“

Teď se Válečníci šikují na čtvrtfinálové boje, které zahájí 21. a 22. dubna v téměř jistě vyprodaném Armex Sportcentru.

„Mančaft si sednul a je vyrovnaný. Máme víc hráčů, kteří jsou schopní ohrozit koš a hlavně bránit. Třetí místo je skvělé stejně jako, že začínáme play off doma, to byl cíl,“ blaží šéfa. „První dvě kola jsou na čtyři výhry, to je velká nálož na hráče. Ale během sezony přišli Bruner a Jansa, takže nemáme úplně malou rotaci. Věřím, že to vydržíme. Jak to my nebudeme mít s nikým lehké, tak to nikdo nebude mít lehké s námi!“