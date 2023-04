Ať se náš letošní příběh ještě o pár řádků protáhne, přeje si vůdce Děčína

„Bude to boj, ale věřím, že s pomocí našich fanoušků protáhneme ten náš letošní příběh ještě o pár řádků,“ přeje si děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Válečníkům, kteří skončili v dlouhodobé části NBL třetí, se jako první postaví do cesty šestá Ostrava. „Všichni víme, že to nebude lehký soupeř a obzvlášť ne na jejich půdě. Důležité bude udržet domácí neporazitelnost a ideálně prolomit venkovní smůlu z Ostravy,“ říká vůdce Válečníků.

Armex má se svým čtvrtfinálovým sokem letos vyrovnanou bilanci 2:2, oba týmy si uhájily domácí palubovku. „Ostrava hraje v letošní sezoně výborný basketbal. V našich vzájemných zápasech nás vždy nejvíce zlobili Morgan s Majerčákem, kteří hrají famózně. A podkošoví hráči Mathon s Radukičem se dokážou výborně doplňovat. Abychom mohli pomýšlet na získání prvního bodu v této sérii, musíme ubránit trojkovou střelbu soupeře,“ velí děčínský trenér Tomáš Grepl.

Šesté místo po dlouhodobé části je pro Ostravu nejlepší za posledních 10 let. I proto si věří. „Až na Brno a Ústí jsme dokázali porazit všechny soupeře. Do play off můžeme jít se vztyčenou hlavou a překvapit kohokoliv,“ je přesvědčený ostravský kouč Adam Choleva.

Čtvrtfinálová série hraná na čtyři vítězná utkání startuje v děčínské Maroldovce v pátek a v sobotu v 18 hodin, do Ostravy se přesouvá v úterý a ve středu.