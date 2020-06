Alpe Adria Cup s prize money i Čechem ve vedení. A s dohrávaným finále

Do Alpe Adria Cupu zavál vítr změn. Ve vedení mezinárodní basketbalové soutěže se objeví také děčínský manažer Jakub Důra. Z českých klubů začal ten jeho do soutěže pronikat jako první, a to už v roce 2016, rok po jejím založení. A letos si Válečníci zahrají finále, proti Pardubicím.