První koronazápas na severu: za výhrou hnaly Děčín alespoň bubny

„Bylo tady ale trošku víc ticho než obvykle, fakt nevím, čím to je,“ rozesmál se domácí rozehrávač Ondřej Šiška, jehož Válečníci zápas vyhráli 87:73 (19:24, 46:45, 61:58, nejvíce bodů: Šiška 19, Carlson a Pomikálek 17 - Vyoral 26).

Po vítězství jako tradičně Děčín kynul postupně všem tribunám, jak je jeho zvykem, byť na jedné seděli jen dva lidé.

Severočeský sport si ve středu prožil svůj první „koronazápas“, tedy bez fanoušků. Publikum v děčínské hale je vyhlášené, tentokrát tribuny osiřely. Žádná hlava na hlavě. I přes bubny šlo leccos slyšet. „Vyklický do karantény!“ křikl kdosi po kontroverzním verdiktu na vyhlášeného sudího a domácí asistent Jakub Houška na něj s úsměvem houknul: „Asi tě vyvedou!“

Bezpečnostní kvótu sta osob, což je omezení kvůli šířícímu se koronaviru, domácí Válečníci ani nevyčerpali. „Dostali jsme se na 90 lidí,“ spočítal sportovní manažer klubu Jakub Důra. „A zbylo i na maskota, aby si ho užili diváci v internetovém přenosu; televizní štáb jsme navýšili, abychom poskytli lidem lepší stream.“

Že se tři děti z týmu do 12 let a fyzioterapeutka Tereza Houserová postavily za bubny a neúnavně fandily po celý čas, to bylo spontánní.

„Děti jako vždy měly utírat plochu, ale automaticky si sedly k bubnům. Ke košťatům jsme tak přesunuli pořadatelky,“ líčil Důra akci Kulový blesk.

Vyplatilo se, vicemistr Děčín ve skupině A1 poprvé vyhrál a zastavil lavinu pěti porážek v řadě. Zápas nepostrádal emoce, třeba hostující Tomáš Vyoral ve vypjatém závěru vzteky kopl do reklamního panelu.

„Prvních pět minut bez nejlepších fanoušků v lize bylo znát, pak jsem se do hry dostal a už to moc nevnímal,“ tvrdil Šiška. „A děti od manažera (Housera) a asistenta (Houšky) udělaly příjemnou atmosféru, nečekal jsem, že to bude tak slyšet.“