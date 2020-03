Vyčkávaná. Američané na nás netlačí, že chtějí domů, tvrdí ústecký manažer

„Máme tři Američany a nejsou z celé situace nějak afektovaní,“ řekl generální manažer ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý, který má pod ligovou smlouvou trojici Spencer Svejcar, Joshua Brown a Adrian Rodgers. „Nechali si vysvětlit situaci a všichni jsou v pohodě. Co vím napříč ligou, naši Američani mají nejlidštější přístup. Z některých klubů chtějí cizinci odjet.“



Což se netýká Američanů, kteří působí v Děčíně. Lamb Autrey a Klint Carlson na vedení basketbalových Válečníků netlačí. „Mluvil jsem s Klintem a je v klidu. Samozřejmě má standardní obavy co všichni ostatní, sleduje vývoj v USA i tady, ale rozhodně se nedožaduje odletu,“ prozradil Jakub Důra, sportovní manažer českých basketbalových vicemistrů.

„Spíš řeší, co bude, když se liga zruší. Zachytil prohlášení prezidenta Trumpa, že se američtí občané z Evropy můžou vracet, nemá ale podrobnosti o karanténě, která by ho čekala. Celá třímilionová Iowa, odkud pochází, má prý asi 14 nakažených a jsou tam taky nějaké restrikce.“

O osudu basketbalové ligy se rozhodne příští středu. „Pak budeme dělat nějaké kroky. Rozhodně teď nesháníme letenky a neusazujeme je do letadla. Opíráme se o fakta, liga je teď přerušená,“ pronesl Důra a Hrubý přikývl: „Kluci se basketbalově udržují, ale nedovedu si představit, že za měsíc budou ve stejné kondici jako teď. Propadám skepsi, že se liga zruší. Američané se můžou vrátit i po limitu, ale půjdou do karantény. Všichni jsou tu sami. Svejcarova snoubenka odletěla dva týdny nazpátek kvůli práci a svatbě. Jsou v kontaktu se spoluhráči, kteří jim vysvětlují, co se v Česku teď smí a co nesmí.“

Volejbal si řekne, co dál, v pondělí. Do té doby v Ústí zůstanou Chilan Vincente Parraguirre, Američan Zach Melcher i Srb Nebojsa Januzovič. „Když se extraliga zruší, cizince pošleme po nějaké dohodě domů. Budou si muset zjistit podmínky při návratu do své země,“ uvedl Miroslav Přikryl, generální manažer ústeckého SK Volejbal.

I Rusové Jevgenij Nazarov, Igor Paradin a Francouz Martins Toutou jsou stále v Teplicích. „Zatím nikoho nepouštíme, ani to nikdo z nich nežádal. Čekáme, co bude dál. Podle toho se budeme řídit,“ prohlásil sportovní manažer Štěpán Vachoušek. Liga je taky zatím jen přerušená, ale její dohrání je nejisté.