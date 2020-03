Americký basketbalista Autrey: Chci hrát za českou reprezentaci

„A to není jednoduchá věc,“ tvrdí děčínský sportovní manažer Jakub Důra. „Podmínky jsou celkem přísné včetně jazykových testů. A čeština je pro cizince náročná, někteří do ní neproniknou ani za několik let. Lamb spoustě výrazů rozumí, ale aby zvládl testy, znamenalo by to pro něj spoustu práce.“

Třicátník Autrey působil v Jindřichově Hradci, Pardubicích a poslední dvě sezony strávil v Děčíně, který dotáhl ke stříbrným medailím. A zamiloval si ho. „Bylo pro mě požehnání a čest být součástí něčeho tak krásného, krásných lidí, organizace, která se stará o hráče. Nebyli jsme jen basketbalový tým, ale basketbalová rodina,“ nadchlo Autreyho. „Opravdu jsem se cítil jako doma, proto budu vždy říkat, že Česká republika je můj druhý domov.“

V české reprezentaci by nebyl prvním Američanem, tenhle primát drží Maurice Whitfield. Během loňského mistrovství světa fanoušci mezi hrdiny senzačně šestých Čechů oslavovali i Blakea Schilba, muže, který s českou manželkou vychovává čtyři děti.

Cesta i pro Autreyho? „V Americe má dvě děti, ale konkrétní rodinnou situaci jsem nezkoumal. V Děčíně byl sám,“ prozradil Důra.

O šest let starší Schilb a Autrey by se nemohli v reprezentaci potkat. „Podle mě může být jeden naturalizovaný cizinec pro jednu akci. Platilo to, když jsme byli na mistrovství Evropy. Třeba Slovinci využívají Anthonyho Randolpha, aniž by někdy hrál za slovinský klub a měl vazbu na Slovinsko,“ zmínil Důra.

To samé Thad McFadden, známý z působení v Ústí nad Labem. Z české soutěže se prostřílel k interesantní kariéře, a třebaže nikdy nenastupoval za klub z Gruzie, stal se hvězdou gruzínské reprezentace.

Před zhruba osmi lety se snažil Děčín naturalizovat Bosňana Admira Aliče. „A taky to nebylo jednoduché, a to si našel českou ženu a oženil se tady,“ připomněl manažer Důra. „Ohledně Lamba jsme zatím žádné kroky nepodnikali. Ani on. Ale fakt, že o Česku mluví jako o druhém domově, o něčem svědčí. V průběhu kvalifikace mistrovství světa několik zápasů navštívil, byl z toho strašně nadšený a několikrát mluvil, že je jeho sen hrát za český nároďák.“

A Autrey, křídlo s parametry 190 centimetrů a 90 kilogramů, od toho neustupuje: „Vážně je to můj plán a chci, aby to bylo známo.“