Čtvrtkařka Petržilková má limit na ME. Stlačí čas i v Ostravě?

Časem 53,33 (limit je 53,41), navíc vylepšila své halové maximum. „Podle indícií z tréninku jsem věděla, že mám hned při svém prvním startu šanci na splnění limitu, což se naštěstí povedlo. Závod tak splnil moje očekávání, ale rezervy tam určitě ještě jsou,“ svěřila se sedmadvacetiletá opora AK Škoda.

Petržilková může být spokojená, že těží z povedené zimní přípravy. Formu nabírala i v teple na Kanárských ostrovech a dřinu především nepokazilo žádné zranění. „Příprava proběhla opravdu skvěle, nebyl tam žádný výpadek, musím to zaťukat. Povedlo se mi hodně naběhat a dosavadní časy svědčí o tom, že se příprava povedla. Mám z toho obrovskou radost a doufám, že vydržím nadále zdravá,“ přeje si běžkyně, která s vrcholovou atletikou začala až ve dvaceti letech.

Rychle ale vlétla do české špičky, jako členka české štafety na 4x400 metrů má za sebou mimo jiné starty na halovém mistrovství světa v Birminghamu 2018 i předloňském otevřeném šampionátu v katarském Dauhá. Teď se těší na první velkou akci, na níž nastoupí v individuálním závodě.

„Halové mistrovství světa se bohužel přesunulo až na rok 2023, takže dostat se na Evropu byl pro mě hlavní letošní cíl. A zároveň je to splnění dlouhodobého snu, zažít individuální start na takové akci,“ říká Petržilková. A mety pro březnovou Toruň? „Předvést v Polsku co nejlepší výkon, postoupit z rozběhu, dostat se třeba do semifinále.“

Ve středu Petržilkovou čeká další ostrý test, v Ostravě se představí na mezinárodním mítinku Czech Indoor Gala. „Bude tam velká konkurence a doufám, že se mi povede i díky soupeřkám čas na čtyřstovce ještě trošku stlačit,“ nastínila.