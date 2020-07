Petržilkovou na Julisce čeká běžecký čtyřboj. Cítím se v dobré formě, tvrdí

„Osobně se cítím v dobré formě. Přípravné závody ukázaly, že jdeme správným směrem, padaly u nás osobáky i krajské rekordy,“ hlásí šestadvacetiletá sprinterka.

Takže myslíte hodně vysoko?

Jediná komplikace. Mám za sebou týden kanoistického kurzu, který mi trošku rozboural přípravu. Ale věřím, že i tak to bude stát za to.

Na nedávném Memoriálu Josefa Odložila jste si vyzkoušela na osmistovce roli vodičky. Jaká to byla zkušenost?

Já už ji na Odložilově memoriálu dělala potřetí v řadě. A pokaždé mě to strašně bavilo. Je to dobrá zkušenost, do budoucna bych se tomu chtěla věnovat ještě víc.

Na extralize vás čekají čtyři kratší tratě, individuálně 200 a 400 metrů, k tomu štafety na 4x100 a 4x400 metrů. Jak se to dá během jediného dne zvládnout?

Jsem zvyklá, tohle je tradiční porce v extralize. Pro mě je nejlepší, když začínám čtyřstovkou. To je moje hlavní disciplína, na tu se normálně rozcvičím a tím se rozzávodím. Za dvě hodiny poté je většinou dvoustovka, tam už bude jen kratší rozcvičení. Štafety beru tréninkově, ale s plným nasazením. Baví mě, při nich je vždycky sranda.

Loni ženský tým Škody vybojoval stříbrné medaile. Jaké ambice máte letos?

Určitě nejsou malé. Chceme rozhodně obhájit pozice na stupních vítězů. A která medaile z toho bude, to uvidíme. Budeme bojovat.

Co pro vás bude vrcholem zkrácené sezony? Ladíte formu na srpnové mistrovství ČR, které se koná v Plzni na Skvrňanech?

Přesně tak. Tam by to mělo být všechno optimální. Teď na Julisce vlastně půjdu první letošní čtvrtku, bude to rozzávodění i po tom kurzu. Formu směřuji až na srpen.

Přípravu na sezonu vám přibrzdilo zranění. Už jste v pořádku?

Musím to zaklepat, vše je super. Naopak si myslím, že zranění mě posunulo ještě o kus dál. Zapracovala jsem na věcech, na které předtím nebyl prostor. Myslím, že jsem na tom líp než předtím.

Do toho stále studujete vysokou školu. Co vás čeká?

Já bych si přála, abych 16. července měla splněné všechny povinnosti a mohla jít v září na termín státnic.

Jde to skloubit s rozjetou atletickou sezonou?

Sport a učení jsou teď ruku v ruce. Dopisuji diplomku, musím odevzdat ještě některé práce, které mi schází. A dodělat ještě pár zkoušek. Je to perné.

Jaké téma jste si vybrala pro diplomovou práci?

No... (smích) Vliv menstruačního cyklu na výkonnost vrcholových atletek.

Tak to se teď do detailů pouštět nebudeme, že? Co sport?

Tréninky, soustředění... Už 18. července je druhé kolo extraligy, budeme pokračovat v sezoně. A doufám, že bude úspěšná.