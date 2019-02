Rychlé kafe, na banán zapomněla. Už mám fakt dost, smála se Vrzalová

Vrzalová na šampionátu navázala na výtečné výkony z posledního týdne. Minulou neděli v Lévinu překonala český rekord na kilometru, v úterý na ostravském mítinku Czech Indoor Gala zase stanovila nové národní maximum na trati 1500 metrů.



„Za poslední týden jsem si snad v každém závodě zaběhla osobní rekord, takže jsem strašně šťastná. Nečekala jsem to, dneska byla osmistovka hodně těžká, byla jsem ještě unavená ze včerejška, ale i tak jsem to zvládla,“ radovala se.

V hlavním závodě na 800 metrů ještě posunula osobní maximum ze sobotního rozběhu, čas 2:02,94 ji vynesl stříbrnou medaili. „Jsem moc ráda, že se mi podařilo zaběhnou osobní rekord,“ těšilo Vrzalovou.

V Ostravě se vám tedy dařilo.

Trénuju tady, takže to tu znám. Běželo se mi úplně fantasticky, v úterý to byl fakt nejlepší závod, jaký jsem v životě běžela. I včera rozběh osmistovky byl úplně skvělý, dneska už mi trochu chyběly síly, ale i tak jsem nadmíru spokojená.

ZPRAVODAJSTVÍ z nedělního programu halového MČR

Oba závody jste odtáhla na čele, byl to váš záměr?

Bylo to tak domluvené, chtěla jsem holkám pomoct k co nejlepším časům a limitům na Evropu. A běžet vepředu mě baví, nerada se strkám.

Jak jste trávila čas mezi nedělními závody?

Měla jsem vyhlašování, takže žádná regenerace nebyla. Stihla jsem jen vypít kafe. A na banán, který jsem měla nachystaný, jsem zapomněla. Na ten jsem si vzpomněla až v cíli. (smích)

Na halovém mistrovství Evropy v Glasgow poběžíte závod na 1500 metrů, jaké máte ambice?

Hlavně bych se chtěla dostat do finále a pak běžet, co to půjde. Chtěla bych překonat svůj výkon z venkovního mistrovství Evropy.