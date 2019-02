Přešlapy zdolány, limit splněn. Už jsem v to ani nedoufal, řekl Juška

„Celou sezonu jsem se strašně trápil a díky bohu to vyšlo alespoň takhle. V rámci možností jsem tedy spokojený, ale doufal jsem, že by to mohlo být ještě dál,“ sdělil stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy 2015.

Bál jste se, že opět zapíšete tři křížky?

Strašilo mě to, ten třetí pokus jsem šel hodně na jistotu. V energii jsem měl rezervu minimálně 50 %. Kdo ví, jak by to vypadalo, kdybych do toho šel naplno.

Radek Juška roztleskává diváky během halového MČR v atletice.

Jaká je příčina vašich problémů při rozběhu?

Těžko říct. Na tréninku jsme chodili hodně zkrácený rozběh, abych musel fakt drobit, ale v závodě si to dovolit nemůžu. Šel jsem do toho trochu razantněji, a proto byly zase přešlapy.

Po prvním platném skoku a postupu dál jste se uklidnil?

Ano, do dalších pokusů jsem šel s čistší hlavou. Věděl jsem, že mám jeden zajišťovák, který by mi asi stačil i na zlato.

Měl jste nějakou záložní variantu, kdybyste zde na mistrovství limit nesplnil?

Možná bychom ještě jeli do Jablonce, kde by byla poslední šance. Nevím, jestli pojedeme i tak v rámci tréninku, měl by tam být podobný program jako na mistrovství Evropy.

Jaké budete mít v Glasgow ambice?

Určitě chci vylepšit své sezonní maximum. Nebylo by od věci vylepšit i osobák, ale teď mi k němu chybí nějakých 22 centimetrů, takže těžko říct. Na těchto velkých akcích se ale může stát úplně cokoli.

Sledujete výkony svých soupeřů?

Jo, kluci teď naskákali, třeba Řek Tentoglou dal 823. Nějaký outsider ale určitě může uletět podobně jako já v roce 2015. A zase ti, co byli nejvýš, mohou být úplně dole. Musím jít do toho tak, že od toho nebudu vůbec nic čekat a nesmím chtít skákat, ale jak mi říká dost lidí snažit se to prkno přeběhnout.