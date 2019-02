Jsem zdravá, nic mě nebolí, raduje se Hejnová. Na ME ale asi nepojede

Hejnová v neděli útočila na osmý titul ze čtyřstovky na halovém mistrovství republiky, musela se ale sklonit před Ladou Vondrovou. Devatenáctiletá běžkyně Hvězdy Pardubice po celou dobu závodu hájila první místo a odolala i závěrečnému tlaku věhlasné konkurentky.

„Lada napálila začátek a pak už mě nepustila dopředu. Běžela velmi dobře takticky a celou cestu mi překážela. V průběhu jsem s tím nemohla nic udělat, ale takhle se zkrátka běhá v hale,“ kývla Hejnová.



„Není to úplně standardní, ale čtyřstovka v hale je úplně jiná disciplína. Je to hodně taktický závod a když nejsem úplně sprinterka, tak to na prvních 200 metrech nemohu napálit. Kdybych měla svoji dráhu, tak se to asi vyvíjí jinak. Ale závod jsem si užila,“ říkala v cíli.

Závodnice pražské Dukly časem 53,03 o 26 setin vylepšila svůj výkon z Francie a potvrdila si, že je na správné cestě k návratu mezi elitu. „Ještě to nejsou časy, které jsem schopna běhat, ale věřím, že to chce čas a trpělivost. Hlavně, že jsem zdravá. Nic mě nebolí, mohu absolvovat všechny tréninky a věřím tomu, že se to pohne kupředu,“ doufá.

Přesto stále neví, zda se na halovém evropském šampionátu, který startuje 1. března v Glasgow, představí. „Rozhodnu se do čtvrtka. Ještě udělám pár tréninků a uvidím, jestli se to bude zvedat. Po dnešním závodě bych řekla, že spíš ne. Abych tam jela na rozběh, to se mi nechce, radši si pár dní odpočinu a pak bych se vrhla na trénink na léto. Myslím, že mi chybí ještě pár rychlostních tréninků,“ přemítá Hejnová.