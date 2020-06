Loni šokovala svět. Teď má problém. Jak se atletka Násirová naivně hájí

Když na loňském mistrovství světa v Dauhá šokovala triumfem ve finále čtvrtky, vyřkla: „A teď chci překonat světový rekord. Mé sny jsou obrovské. Cokoliv je možné.“

Tehdy si vylepšila osobní rekord o 54 setin na 48,14, stylem start–cíl porazila i toho roku „neporazitelnou“ Millerovou-Uibovou z Baham a v 21 letech se honosila primátem nejmladší světové šampionky na této trati všech dob.

Byla to nejrychlejší ženská čtvrtka po 34 letech. Jen Marita Kochová a Jarmila Kratochvílová ji v 80. letech zvládly rychleji.

„Nic mě nevyvede z rovnováhy,“ ujišťovala poté Násirová.

Skutečně?

Najednou se musí bát o svoji atletickou budoucnost.

Jak až dodatečně vyšlo najevo, nedlouho před startem v Dauhá ji antidopingoví komisaři hned třikrát nezastihli na místě, které do online systému nahlásila.

Měla průšvih.

Tři zmeškané testy za 12 měsíců jsou přece považovány za dopingový prohřešek znamenající dvouletý, případně redukovaný roční distanc.

„Jenže proces, během nějž máte vaši nepřítomnost na nahlášeném místě vysvětlit, trvá třeba i měsíc. Teprve potom vynesou komisaři verdikt,“ vysvětluje přední atletický manažer Alfonz Juck. „Proto Násirové před šampionátem v Dauhá ještě distanc dát nemohli.“

Juck soudí, že u třetí nepřítomnosti komisaři vysvětlení Násirové přijali. Díky tomu o titul ani o úžasný čas z Dauhá nepřišla.

Zato letos v únoru už nevyvázla.

Když opět absentovala na místě, kde ji komisaři měli najít, provizornímu zastavení činnosti se nevyhnula.

Hájila se, že při návratu z dovolené v Nigérii zmeškala letadlo, tudíž nemohla být testována. Načež podle hesla, že nejlepší obranou je útok, vyhlásila: „Nikdy jsem nebyla podvodnice. Propásla jsem tři dopingové testy, to je přece normální. Každému se to může stát.“

Juck její reakci komentoval: „To bylo velmi naivní prohlášení. Nevím, co tím sledovala.“

Zvlášť když atletka na Instagram připsala: „Copak nevíte, že nedokonalost je požehnáním?“

Ne, není, pokud jste profesionálním sportovcem, který si je vědom pravidel hry. Jako by nepochopila závažnost situace. Jako by neplatilo, co na sociálních sítích tvrdila v den svých 22. narozenin: „Jsem zase o rok starší a chytřejší.“

Právníkům sprinterského krále Christiana Colemana se loni povedlo vysekat ho ze tří nepřítomností na nahlášeném místě, když poukázali na procedurální chyby v časové posloupnosti testů.

„Ale neumím si moc představit, že by se totéž povedlo i Násirové,“ soudí Juck.

Narodila se v Nigérii jako Ebelechukwu Agbapuonwuová. Od jedenácti let vyhrávala závod za závodem. V šestnácti se rozhádala s nigerijskou asociací a upsala se Bahrajnu, zemi svého otce.

Konvertovala od křesťanství k islámu, změnila si jméno a roku 2014 získala v hidžábu stříbro na olympiádě mládeže v Nan-ťingu. Pak hidžáb údajně z praktických důvodů odložila.

Nicméně s její cestou vzhůru byly nepřímo spojeny také dopingové otazníky. Dříve ji totiž vedl bulharský kouč Janko Bratanov, jehož některé atlety loni potrestali za užití zakázaných prostředků.

Elitní bahrajnské běžkyně mají od roku 2018 na kontě už tři dopingové případy. V tělech olympijské vítězky na steeplu Ruth Jebetové a stříbrné z olympijského maratonu Eunice Kirwaové našli EPO. A u halové mistryně světa na 400 metrů Kemi Adekoyové anabolické steroidy.

Všechny dostaly čtyřletý trest. Násirové nyní hrozí poloviční. Znamenal by konec snů o zlatém běhu v olympijském Tokiu.

V tom Tokiu, o němž v březnu na Instagramu psala: „Strašně moc jsem tam chtěla závodit už v roce 2020, ale Bůh nedělá náhodné činy. Pokud tedy nebude olympiáda letos, věřím, že přesně tak to Bůh plánoval kvůli bezpečí nás všech.“