Staněk o supermanovi Crouserovi: Je to jako běhat s Boltem, nemáte šanci

Kluž (Od našeho zpravodaje) - Když se koulař Tomáš Staněk v sobotu probudil, zjistil, že jeho disciplína doznala povážlivou proměnu. Padl její 31 let starý světový rekord, o nové maximum se výkonem 23,37 metru postaral Američan Ryan Crouser. „Vůbec mě to nepřekvapilo, byla to jen otázka času,“ říkal český reprezentant.