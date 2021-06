Boj o tituly i olympiádu. Atlety čeká ve Zlíně mistrovství republiky

Devět českých atletů už má účast v Tokiu jistou.

Dalších zhruba patnáct věří, že se k nim přidá.

Šanci mají buď díky překonání ostrého limitu, nebo v případě těch neúspěšných na základě postavení v rankingu.

„Vzhledem ke složitým nominačním kritériím Světové atletiky se situace mění každým dnem,“ říká Pavel Sluka, reprezentační šéftrenér. „Finální uzavření rankingu je 29. června, takže až tehdy budeme vědět, kolik atletů se nakonec dostalo.“

I proto republikové mistrovství, které se bude konat o víkendu ve Zlíně, dostává další náboj.

Kromě souboje o domácí tituly bude pro atlety jednou z posledních možností, jak vylepšit svá postavení.

„Většina disciplín je plně obsazena špičkovými závodníky,“ líčí Sluka. „Proto se můžeme těšit nejen na skvělé soutěže, ale i to, že se bude bojovat o splnění limitů.“

Ve Zlíně by neměli chybět úřadující halový mistr Evropy v kouli Tomáš Staněk, oštěpařky Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková či čtvrtkař Pavel Maslák.

Kdo se naopak nepředstaví, je Zuzana Hejnová. „Nejdřív mě trápila záda, teď achilovka. Trénovala jsem tvrdě celou zimu i jaro, ale momentálně to nemůžu prodat, protože nemůžu běhat. Popravdě se mi i špatně chodí,“ sdělila na facebooku.

O zajištění místa v Tokiu se bude snažit i běžkyně Kristiina Mäki. Ta je na tom z českých mílařek nejlépe a v olympijském rankingu, na základě kterého se na hry dostane 45 závodnic, je šestatřicátá.

I tak chce ale ve Zlíně předvést dobrý výkon.

Kristiina Mäki se seznamuje s dráhou stadionu v Kluži před první ligou mistrovství Evropy družstev.

„Jedu tam s tím, že chci běžet svižně,“ říká čerstvá maminka. „Chtěly bychom s dalšími holkami předvést takový výkon, abychom nahnaly důležité body a mohly jet do Tokia.“

K tomu by jim měla pomoct i vodička. „Měla by odtáhnout zhruba osm set metrů,“ vyhlíží Mäki.

Po zmírnění opatření proti koronaviru může mistrovství republiky ve Zlíně navštívit 2000 lidí. Vstupenky jsou v prodeji online přes Ticketportal nebo na místě.

A poté to bude na nich.

„Směřujeme k času 4:10. Možná bude rychlejší, možná pomalejší. Uvidíme,“ říká. Diana Mezuliáníková je v rankingu 40., Simona Vrzalová 42., ta však ještě nemá zaběhnutý český limit.

Ve vzájemnou pomoc doufá i půlkař Lukáš Hodboď, který se momentálně nachází mimo postupová místa. Jak ale věří, brzy se to změní.

„Závod v Kluži ukázal, že jsem dobře připravený. Sezonu jsem odstartoval později, zabrzdilo mě zranění, ale teď už je všechno v pořádku a forma je dobrá,“ říká 25letý běžec.

A proto doufá, že se znovu vrátí na postupové pozice.

„Chtěli bychom si pomoct s Filipem Šnejdrem, protože i on má šanci,“ prozradil Hodboď. „Je v zájmu nás obou, abychom jeli do Tokia. Bude to proto spíš souboj s časem.“

Souboj s časem vyhlíží i překážkář Petr Svoboda. Na dvou olympiádách už startoval, nyní doufá, že by se mohl podívat i na tu třetí.

Překážkář Petr Svoboda (vpravo) v závodě na 110 metrů na Memoriálu Josefa Odložila. Vlevo Tiaan Kleynhans z JAR.

„Nepřestávám snít o olympijských hrách a závodech s dobrým časem,“ říká 36letý atlet.

Aby si své přání splnil, bude se muset odrazit ke skvělému výkonu. S tím ale počítá. „Sport je o překonávání překážek, můj cíl ve Zlíně je proto hodně vysoko. Chtěl bych zaběhnout čas kolem 13,45 až 13,50.“

A stejně jako další atleti doufá, že se do Tokia přeci jen podívá.