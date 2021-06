Atleti se vracejí do superligy, čtvrtkaři k tomu pomohli štafetovým rekordem

Ve světových tabulkách jsou před českým kvartetem jen americké a mezinárodní klubové týmy. Světová atletika doplní čtyři štafety k již kvalifikovaným na konečný počet 16 na základě žebříčku, jehož uzávěrka je 29. června. Před třemi lety v Berlíně se na předchozím rekordu podílel Michal Desenský místo Tesaře.

„V tohleto jsme doufali, že by to mohlo padnout tohle všechno, a když se to sejde, všechny ty krásný věci topový (český rekord, postup do superligy, přiblížení k olympiádě), tak je to pecka,“ radoval se Tesař ve videorozhovoru na webu atletického svazu. „Mně se individuálně moc nedaří, ale zato se daří štafetám a naplňují mě radostí,“ přidal Maslák, který v úterý v Kladně společně se Šormem pomohl rovněž v českém rekordu přiblížit k účasti v Tokiu i smíšenou štafetu.

K sobotním triumfům koulaře Tomáše Staňka a oštěpařky Nikoly Ogrodníkové přidal v druhém dni soutěží individuální prvenství také sprinter Jan Jirka. Na dvoustovce se před týdnem posunul na druhé místo historických českých tabulek časem 20,58, tentokrát mu stačilo 20,82 a byl jediný, kdo se dostal pod 21 sekund.

Další medailová umístění přidali druzí Kristýna Mäki v běhu na 5000 metrů (15:52,94), koulařka Markéta Červenková (17,23), steeplař Damián Vích (8:39,21) a oštěpař Vítězslav Veselý (78,50). Třetí skončili překážkář Petr Svoboda (13,73), tyčkař Jan Kudlička (555), Diana Mezuliáníková na patnáctistovce (4:16,71) a ženská čtvrtkařská štafeta (3:30,51).

Spolu s českou reprezentací, jež nasbíralav e 40 disciplínáuch 320,5 bodu, se do superligy kvalifikovali i druzí Bělorusové (315), mezi elitou oba celky nahradí Portugalsko a Ukrajinu. Po prvním dnu vedoucí Nizozemsko skončilo třetí, patnáct bodů od postupu. Za dva roky bude superligu hostit Madrid.