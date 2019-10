Princezna Lada v semifinále. Byla jsem z toho vykulená, říká Vondrová

Vaše v září zraněné a bolavé koleno bude tedy muset vydržet ještě jednu čtvrtku.

(směje se) To tedy bude.

Obávala jste se, jak s ním zvládnete start z bloků.

A teď jsem ráda, že vydrželo. Snažila jsem se ty obavy před rozběhem vytěsnit z hlavy. Startovat s myšlenkami, že vás to bude bolet, se nedá. Tak jsem se na to snažila nemyslet a bylo to dobrý.

Rozbíhala jste tedy bez potíží?

Jo, jo, jo. Američanka Francisová mě sice hned předběhla, ale to se dalo čekat. Ta holka v dráze přede mnou (Williamsová z Barbadosu) mi taky docela utekla. Já se snažila od 150 metrů zatáhnout, mám naběháno docela hodně kilometrů, takže na konci mám z čeho brát. A ani jsem tolik nevytuhla.

A byl z toho přímý postup ze třetího místa ve vašem běhu.

Spíš jsem doufala, že bych mohla postoupit na čas. Že budu dokonce v první trojce, jsem teda nečekala.

POSTUPUJÍCÍ. Sada Williamsová a Lada Vondrová v cíli rozběhu na 400 metrů.

Příjemný šok?

Hodně příjemný šok. Když jsem doběhla, nebyla jsem si stoprocentně jistá, kolikátá jsem skončila, tak jsem koukala na tu tabuli. Když jsem uviděla postupové třetí místo, byla jsem z toho úplně vykulená.

Původně jste si přála startovat v rozběhu s vaším vzorem, první dámou světových tabulek Shaunie Millerovou-Uibovou. Místo toho vám vylosovali mistryni světa Francisovou. Což byla plnohodnotná „náhrada“, ne?

Ono je to tady stejně úplně jedno. Ať člověk běží v jakémkoliv běhu, tak je tu světová špička.

Pomohl vám předchozí start ve smíšené štafetě, že jste si osahala dráhu?

Pomohl, hlavně kvůli tomu koleni. Osahala jsem si, že se s ním dá běžet rychle. Ještě předtím, než jsem si ho v září zranila, šla forma nahoru a cítila jsem se na tréninku super. Potom jsem nevěděla, co se stane, jestli se vůbec dokážu rychle rozeběhnou. Ale dá se to.

S MISTRYNÍ SVĚTA. Lada Vondrová (vlevo) s Phyllis Francisovou, světovou šampionkou z Londýna 2017..

Teď už máte postupem do semifinále čtvrtky na šampionátu splněno i překročeno?

Určitě je to nad plán, protože jsem popravdě moc nečekala, že bych se tu mohla dostat do semifinále. Ale nechám tam všechno, snad z toho bude kvalitní celkové umístění.

Jaký čas byste v sobě v Dauhá ještě mohla mít?

Ty jo, to vůbec nedokážu říct, ale unavená bych být nemusela. Uvidíme, co po zranění ta moje rychlost. Poradím se s trenérem, kolik jsem dneska rozeběhla, jestli můžu rozběhnout ještě rychleji. Myslím, že se dá ukrojit čas hlavně na prvním půlkile. Pod 52 sekund by to bylo krásný, budu se snažit.

Při vašem rozběhu opět chyběli v hledišti diváci stadionu Chalífa (dorazili až později, především Afričané na finále vytrvaleckých závodů). Jak se vám v takových kulisách závodilo?

Skoro žádní diváci tu sice nebyli, ale slyšela jsem hlouček českých fanoušků. Byla tam i Irča Šedivá, která zrovna házela kvalifikaci oštěpu. Vyběhla jsem zatáčku a slyšela ji, jak tam na mě řve a povzbuzuje. Takže dobrý. Důležité je, že je to mistrovství světa a já jsem se tu nenechala zahanbit a jsem v semifinále.