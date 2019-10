Norský blázen Warholm: Myslel jsem, že mi přestane bít srdce a umřu

Bouchnul se do hrudi a zařval jak Viking. Burácením se mu odvděčilo pár tisíc fanoušků, kteří na Chalífově stadionu v pondělí pozdě večer zůstali.



Když se pak Karsten Warholm na čtvrtce překážek rozběhl, nebylo pochyb o tom, že je nejrychlejší. Od úvodních metrů skákal překážky o něco rychleji než zbytek startovního pole.

I do cílové rovinky pak vbíhal na prvním místě a přesto, že mu v závěru tuhly nohy, zlatou pozici udržel. Cílem pak proběhl s rukou nataženou jako Superman v čase 47,42.

Ne, nepřekonal 27 let starý světový rekord Kevina Younga, o kterém se v Dauhá tolik mluvilo. Ale vyhrál jeden z nejkrásnějších a nejrychlejších závodů na 400 m překážek v historii světových šampionátů.

Zle na něj dotírali Rai Benjamin s Aberrahmanem Sambou - dva muži, kteří spolu s Warholmem momentálně dělají ze čtvrtky překážek jednu z nejvíc sexy atletických disciplín. Všichni tři už se v minulosti na čtvrtce překážek dokázali dostat pod posvátných 47 sekund.

„Byl to šíleně těžký závod. Trenérovi jsem před startem řekl, že si dneska sáhnu hlouběji na dno, než jsem to kdy udělal. Že se mi možná zastaví srdce, ale pokud se tak stane, bude vědět, že jsem v tu chvíli byl šťastný,“ popisoval barvitě nadšený Nor.

Křepčil na oválu s vlajkou, vzal si vikinské rohy a když dostal otázku od moderátora na stadionu, řekl rychle pár slov, než začal znovu řvát.

Magor, řekli byste. Muž plný emocí.

„Je člověkem, kterého Evropa ještě neměla. Element, který nezná své hranice. Za mě je to neskutečné eso a hlavně blázen. Fajn kluk, dá se s ním bavit, vždycky pozdraví a popřeje hodně štěstí. Fakt borec,“ říká o Warholmovi český čtvrtkař Vít Müller.

Co někomu přijde vtipné a energické, vidí jiní jako teatrální a místy až ostudné.

„Moc se mi nelíbí, je v něm nějaká trapná energie. Úspěchy mu přeju, ale ten norský projev, ta sebejistota se mi nelíbí. Přijde mi to a takové nelidské, je to na mě moc,“ říká zase Barbora Špotáková.

Tak či tak, Warholm je jednoznačně jedna z největších osobností atletiky po odchodu Usaina Bolta. Fanoušky umí rozesmát, dělá show. A navíc je úspěšný. Druhý nejrychlejší člověk na čtvrtce překážek historie. Nyní už dvojnásobný mistr světa.

„Tohle je ale pouze začátek. S těmihle kluky (Benjaminem a Sambou) to bude každý rok pěkně těžké. Zítra musím zase vstát a jít na trénink. To je to, co miluju,“ popisuje 23letý atlet, který se vzhlíží k filozofii oportunistického byznysmena z filmu Wall Street.

„Řídím se heslem Gordona Gekka, který říkal, že „Chamtivost je dobrá.“ Jasně že si musíte užít moment, když se vám něco povede. Ale v tu samou chvíli já už přemýšlím, co by se dalo získat dál. Chci být chamtivý, chci pořád víc,“ říká bez obalu.

Býval desetibojařem

Narodil se v šestitisícovém městečku Ulsteinvik na západě Norska, kde poté závodil za klub Dimna IL.

Ale ne hned na čtvrtce překážek, jak by se mohlo zdát. Odmala tíhl k atletické všestrannosti.

V roce 2013 vyhrál osm zlatých na norském juniorském šampionátu. Na mistrovství světa pak ovládl osmiboj.

Dál se věnoval víceboji, než se na začátku roku 2016 oslovil Leifa Olava Alnese, který právě končil trenérskou kariéru. Dlouho ho přemlouval, aby se ho ujal a udělal z něj celosvětovou hvězdu. Alnes nakonec souhlasil.

„Moje tréninky jsou trochu jiné. Normální trénink přináší normální výsledky. Extrémní trénink přináší extrémní výsledky,“ říká.

A tak s Warholmem extrémně trénoval a výsledky přišly rychle. Za pár měsíců byl Nor v semifinále 400 metrů překážek na olympiádě v Riu. O rok později už se definitivně rozhodl skončit s vícebojem a věnovat se jen kroužení na dráze.

Volba to byla správná, v Londýně se stal překvapivým mistrem světa. Jeho výraz v cíli, kdy třeštil oči a strkal si prsty do pusy, tehdy obletěl svět.

NEVĚŘÍCNÝ ÚDIV. Takhle před dvěma lety slavil první titul mistra světa.

„Vážně se to stalo?“ ptal se fotografa Reuters Phila Noblea. „Štípni mě,“ řekl mu. A fotograf ho štípl.

Jeho triumf tehdy nikdo nečekal. Ani on sám ne. „Když jsem proběhl cílem, bylo to, jako kdybych viděl ducha,“ smál se.

Kuchařská rada? Miluju mikrovlnku

Z máločeho si dělá hlavu.

V Londýně si čas krátil tím, že si hrál s dronem nebo sledoval seriál Hostages. „Dokonce jsme se s koučem vsadili, že když vyhraju, můžu kouknout na poslední epizodu. Vtipné je, že jsem u ní usnul,“ popisoval.

Jeho kuchařské dovednosti?

„Miluju mikrovlnku. To je má největší kuchařská rada,“ směje se.

V tréninku ale nezahálí. Po šampionátu v Londýně mu kouč Alnes zvýšil tréninkové dávky o 10 procent na 30 hodin týdně.

„Karsten toho zvládne hodně, ale zpomalíme, pokud uvidíme, že to nezvládá. Ale pokud ano, budeme přidávat a přidávat,“ říká kouč.

Kouč, který je zároveň Warholmovým nejlepším přítelem.

„Když spolu trávíte den co den třeba deset let kariéry, musíte být přátelé. To naše je skvělé, smějeme se spolu, máme stejný humor,“ říká Warholm.

Dost černý humor.

Když třeba Warholm oznamoval, že letos na halovém mistrovství Evropy zkusí hladkou čtvrtku, přidal na Instagram fotku svázaného trenéra, kterému držel vrtačku u hlavy.

„Leif je typ, který se mnou rád souhlasí,“ připsal k ní.

Bylo to dobré rozhodnutí, získal zlato a navíc vyrovnal letitý evropský rekord.

„Ten náš vztah je taková nesnadná láska. Nesnaží se mě potopit, chce ze mě dostat to nejlepší. Ale když nenaplňuju svůj potenciál, dovede na mě být dost zlý. Zároveň ale dokáže vzít srandu. Loni mi řekl, že jsem moc tlustý. Tak jsem mu to vrátil, že je taky tlustý. On začal jíst víc zeleniny a skoro žádné maso. Já jsem začal jíst méně sladké a pít tolik piva. Oba jsme zhubli,“ směje se Warholm. „Je to jako kdybychom byli stejného věku. Jestli působíme jako pětiletí, nebo padesátiletí, to nechám na vás.“

Oba mají spoustu energie, o čemž Warholm přesvědčuje na dráze.

Letos na Weltclasse v Curychu zaběhl čtvrtku překážek za 46,92 sekundy, což z něj udělalo druhého nejrychlejšího muže historie na této trati.

Jen Kevin Young byl v roce 1992 na olympiádě v Barceloně o 14 setin rychlejší.

Díky tomu si Warholm vysloužil dlouholetou smlouvu s bývalým partnerem Usaina Bolta - značkou Puma.

„To je šílené. Věděl jsem, že v tom závodě zaběhnu dobrý čas, ale takový osobák jsem nečekal. A to to nejlepší teprve přijde,“ varuje.

Všichni vědí, že chce vousatý světový rekord překonat. Že k němu vzhlíží.

„Ó bože, bojím se na to jen pomyslet. Ale blížím se k němu, tak uvidíme. Hranice neexistují,“ říká.