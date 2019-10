Africká víla čaruje s jehličkami. Po Semenyové teď pečuje o Hejnovou

Pětatřicetiletou fyzioterapeutku, pocházející z Jižní Afriky, si největší česká medailová naděje pro mistrovství světa speciálně vyžádala. Venterová je tu navíc k dispozici i dalším reprezentantům.

„Jakej máš problém? Strašnej?“ předvede vám v Dauhá, jak se svých klientů už dovede zeptat i v češtině.

Její významnou specializací je akupunktura.

„Jednou do mě napíchala 38 jehliček,“ vypráví Hejnová. „Někdo z nich má obavu, motá se mu po nich hlava. Ale mně zjevně prospívají.“

U Venterové je na stole takřka denně, střídají masáže, akupunkturu i tekar, léčbu rázovou vlnou. „Té se někteří fyzioterapeuti obávají.“

PŘED ROKEM. Zraněná Zuzana Hejnová mluví o svém vyřazení na ME 2018.

Loni skončila sezona Hejnové kvůli zraněné achilovce v troskách. Proto zesílila péči o tělo. Letos je zdravá, plná sil a optimismu. Ze čtvrtého místa světových tabulek dnes vstoupí v Dauhá do rozběhů na šampionátu. V tom svém se potká i s druhou Evropankou Ryžikovovou a s americkou obhájkyní titulu Carterovou.



„V Jižní Africe máme velmi dobré fyzioterapeutické vzdělávání, spolupracujeme s lékařskými fakultami,“ vysvětluje Venterová. „Důležité je, že i fyzioterapeuti u nás mohou používat akupunkturu a jehly. To je naše velká výhoda. Když můj klient cítí ztuhlost ve svalu, mohu hned dotekem jehel zjistit, kde sval potřebuje pozornost.“

Pro české fyzioterapeuty je naopak používání jehel zakázané. Také proto Hejnová zatoužila o prohloubení spolupráce s Venterovou, která o ni za pomoci svých jehliček pečovala při soustředěních v Potchefstroomu už od roku 2008.

TÝM. Zleva trenérka Dana Jandová, Zuzana Hejnová a Anita Venterová.

Chtěla pomáhat ragbistům

„Mám lýtkové svaly dost stažené v hloubce, kde mi tahají za achilovku,“ vysvětluje překážkářka. „Nejde to povolit víceméně ničím jiným než jehličkou, která i v té hloubce zasáhne svalové spasmy.“

Když se Venterové zeptala, zda by jí v této sezoně nechtěla pomáhat dlouhodoběji, Jihoafričanka bez váhání souhlasila.

„Já vidím Zuzanu jako ferrari,“ vykládá. „Máte další auta, volkswageny, audi. Ale Zuzana je výjimečná. Prostě ferrari. Je silná mentálně a zároveň pokorná. Zná skvěle své tělo. Ví, kdy může tvrdě trénovat a kdy musí povolit. Není jako ti mladí, co do toho každý den buší Go! Go! Go! až do chvíle, než se zraní – a potom neví, kde se to zranění vzalo. Zuzka je rozumná. Jen potřebuje konstantní fyzioterapii.“

5. den MS online Zpravodajství z Dauhá 8. účast na mistrovství světa zahájí Zuzana Hejnová v rozběhu na 400 metrů překážek v 16:30

3 Češky se zároveň představí ve finále oštěpu: od 20:20 Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková, Irena Šedivá 1 mladá naděje navíc poběží od 19:50 semifinále na 400 metrů, nečekaně do něj pronikla Lada Vondrová

Venterová měla kdysi obrovský pracovní sen: stát se fyzioterapeutkou jihoafrické reprezentace ragbistů. Ragby zbožňuje.

„Ale když jsem viděla, jak jsou ti ragbisté větší a větší a já zůstávala malá, bylo pro mě těžké těm velkým tělům pomáhat. Hrála jsem tenis, a tak jsem se dostala k oštěpařům. Oštěpařská a tenisová zranění jsou totiž v podstatě stejná.“



Kontaktovala Terseuse Liebenberga, kouče nejlepší jihoafrické oštěpařky Viljoenové, a poprosila ho, zda se může stát součástí jeho realizačního týmu v Potchefstroomu. Tam začala pomáhat i skupině Jana Železného, Barboře Špotákové, ale také Hejnové. Češi sem s oblibou pravidelně jezdili na soustředění.

„Že jsem teď v Dauhá součástí stejného týmu jako oni, je pro mě čest a privilegium,“ vykládá.

Ještě předtím si ji v letech 2016 a 2017 najala coby osobní fyzioterapeutku Caster Semenyaová, s výrazně vyšší hladinou testosteronu kontroverzní osobnost atletiky.

Venterová o ní hovoří jen v dobrém. „Pro Jihoafričany je Caster velkou hvězdou. Bylo trochu stresující, když jsme společně cestovaly, ale celkově šlo o úžasnou zkušenost. Věřila mi a díky ní jsem teď o něco uznávanější i mezi top atlety. Caster je skvělá osobnost, tvrdě trénuje. Kauza s testosteronem je pro ni nešťastná.“



Jihoafrická fyzioterapeutka je přesvědčena, že poslední události neznamenají konec sportovní kariéry Semenyaové: „Její případ stále není u soudů uzavřen a Caster bojuje.“ Pokud spor s atletickou federací IAAF definitivně prohraje, bude se podle fyzioterapeutky věnovat buď delším tratím, pro něž povinná hormonální léčba neplatí, nebo fotbalu.

„Říkala mi, že až skončí s atletikou, chce hrát fotbal. Ukáže světu, že může dělat, co si umane. Možná jen házet oštěpem ne,“ zavtipkuje Venterová.

Od Semenyaové vedly její kroky k další jihoafrické superstar, Waydovi van Niekerkovi. Olympijský vítěz čtvrtky z Ria si v listopadu 2017 při exhibičním zápase v ragby celebrit přetrhl kolenní vazy a po operaci přišel o celou loňskou sezonu. Na Venterovou se obrátil s prosbou o pomoc, vydala se za ním na jaře i na kemp v Itálii.

Do Hvězdy kvůli kondici

Od července už byla, jak slíbila, k dispozici Hejnové. Doprovázela ji na Diamantovou ligu v Monaku, tři týdny u ní bydlela v Praze, cestovaly na české mistrovství a curyšské finále Diamantové ligy.

V PRAZE. Anna Venterová (vpravo) si pochvalovala, jak se o ní Hejnová starala.

„Když jsem byla v Praze, Zuzana se o mě starala, ačkoliv by to mělo být naopak, protože ona je atletka, ne?“ povídá. „Ale snažila se pro mě udělat cokoliv, abych se tam cítila co nejlépe, večer pro mě i vařila. Připadala jsem si v Česku jako opravdový host.“



Do obory Hvězda chodila běhat, denně šest kilometrů. „Když pracujete jako fyzioterpeut s předními atlety, musíte být sami v kondici.“

V Dauhá se snaží udržet Hejnovou silnou i mentálně, aby se vypořádala s náloží rozběhu, semifinále a finále ve čtyřech dnech. Ve velkém vedru navíc bedlivě dohlíží, aby byla atletka neustále hydratovaná.

„Musíme pečlivě zvažovat, co Zuzana jí a pije, zvlášť po tréninku, při němž ztrácí hodně elektrolytů a tekutin. Do 30 minut je musí doplnit,“ připomíná fyzioterapeutka. „Zní to hloupě, ale ráno po probuzení byste měli kontrolovat barvu moči. Pokud je tmavě žlutá, potřebujete víc vody.“

Hejnová věří, že před rozběhem na ni Venterová přenese klid, který z ní sálá. Ta se zasměje: „Já možná vypadám navenek klidně, ale při Zuzaniných závodech jsem pak na tribuně pořádně nervózní. Čtvrtka překážek mi přijde jako deset kilometrů. Tolik se toho při ní může stát. Je to stresující závod.“

Ragby, její velkou lásku, sleduje ve volných chvílích alespoň na streamu v mobilu. Hltá zápasy mistrovství světa, nadšeně o nich vypráví.



„Japonci porazili Irsko, to je velké překvapení. Před čtyřmi lety i Jižní Afrika prohrála s Japonskem, takže ten pocit známe. Ale Japonce mám ráda, přeju jim to vítězství.“

Za rok by právě na hry do japonské metropole Tokia mohla Hejnovou opět doprovázet.



Že dvojnásobné mistryni světa bude už 33 let?

„Ale já dobře znám Zuzanino tělo. Vím že ještě několik let může na špičkové úrovni pokračovat.“