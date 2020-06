Pod novým koučem Železným. Snad na mě bude pyšný, říká Ogrodníková

Janu Železnému radost udělala, když třetím pokusem poslala oštěp do vzdálenosti 62,92 metru.



„Jo, byl rád. Asi to ani nečekal, docela jsem to zvládla,“ usmívala se.

Zvlášť když Ogrodníková poslední dny trávila víc v posteli než na stadionu s oštěpem.

„Čtyři dny jsem měla fakt vysoké horečky, skoro čtyřicítky, což mě dost oslabilo. Nekašlala jsem, podle doktorů to byla jen viróza, ale i tak. Příprava neproběhla úplně normálně. Ale třeba mi to pomohlo,“ uvažovala.



Třeba ano, vždyť na Barboru Špotákovou i přes zdravotní patálie nestačila o necelý metr. A hodila o tři metry dál než loni na mistrovství světa.

„Na to, že jsem se necítila úplně dobře, jsem spokojená. Pořád jsem měnila běh, musím si to ještě srovnat v hlavě, zkoncentrovat se zase na pokusy. Dneska jsem to nebyla úplně já,“ popisovala ostravská atletka.

Právě na technice běhu chce s novým trenérem Janem Železným co nejvíc pracovat. Také proto k němu po loňské nevydařené sezoně přešla.

Její odchod od dua Vítězslav Veselý - Rudolf Černý se stal největší atletickou událostí posezonního období.

A dával smysl, protože Ogrodníková často tápala. Částečně se připravovala pod dohledem Černého, ale většinu času trávila s Veselým - svým partnerem a trenérem zároveň.

Jenže ten, stále aktivní atlet, na ni neměl vždycky tolik času.



„Největší problém spočíval v tom, že Víťa je stále závodník a měl toho i s mým trénováním hrozně moc,“ vysvětlovala předloňská vicemistryně Evropy. „Proto jsme se už v půlce sezony domluvili, že tu spolupráci musíme ukončit a na olympijský rok pro mě někoho vhodného najít.“

Definitivně se pro změnu rozhodla po nevydařeném mistrovství světa v Dauhá, kde nepřehodila 60 metrů, skončila jedenáctá a v slzách.

Jan Železný

Na rozdíl od tréninku s Veselým, kdy bývala na stadionu často sama, se tak stala součástí široké skupiny, v níž jsou čtyři ženy a tři muži.



„A jsem ráda, že ji mám. Když jsem unavená a vidím, že ostatní holky jsou happy, hrozně mě to nervuje. Tak zatnu zubu a jedu s nimi. A když je v něčem některá lepší než já, štve mě to a hecuje,“ popisuje 29letá atletka.

Jinak se tréninková náplň zase tolik nezměnila.

„Ale netrénuje mě partner, což je asi lepší. Určitě je míň hádek, my se s trenérem ani nesnažíme jít do konfliktu. Co řekne, to platí,“ líčí vicemistryně Evropy z roku 2018.

S Železným aktuálně pracuje hlavně na jistotě v technice. Chce do sebe dostat podobný rytmus jako před dvěma lety.

„A to je dlouhá cesta. Potřebuje se dostat zase do toho správného rozpoložení, aby zase cítila rytmus. Mně se to nejvíc líbilo před dvěma lety, tam se začala chytat,“ má jasno Železný.

Odklad olympijských her o rok může Ogrodníkové pomoci právě v znovunalezení jistoty při rozběhu. Má tak více času na to doladit s Železným různé technické detaily.

„Ze začátku jsem z toho byla nešťastná, ale teď vím, že máme dost času. Můžu se zaměřit na rozběhy, můžeme pracovat na detailech, zkoušet různé věci - jinak běžet s rukou, jinak dělat kroky a podobně. Pod novým trenérem vždycky trvá, než se dá všechno dohromady. A my máme rok kvalitní přípravy navíc,“ říká spokojeně Ogrodníková.

Teď jen aby se projevil.