Jak se budí atletika. S diváky mezi stromy i s tyčkaři v autokině

„Jsem zase na dobré vlně,“ radovala se Barbora Špotáková, ta nejzkušenější, po pokusu dlouhém 63,39 metru. Vždyť na kladenském mítinku poslala oštěp téměř o čtyři metry dál než při svém posledním startu v minulé sezoně, ve finále na mistrovství světa v Dauhá.

„S novým trenérem (Janem Tylčem) jsme si tady potvrdili, že nám to funguje a že to lítá,“ ujišťovala 38letá dvojnásobná olympijská vítězka, evidentně skvěle naladěná.

Svým výkonem se zároveň zařadila na třetí místo světových tabulek roku. Před ní jsou jen Taťána Chaladovičová z Běloruska, které dlouho žádné koronavirové sportovní restrikce nezavedlo, a Chuej-chuej Li z Číny, kde atleti už v dubnu na závodech v Pekingu demonstrovali návrat země k běžnému životu.

I tento pohled do tabulek naznačuje, jak zvláštní sportovní rok 2020 to i na atletické scéně prozatím je.



Také Jakub Vadlejch, jenž poslal na kladenském stadionu oštěp na metu 84,31, je letos ve světě třetí, pro změnu za dvěma Indy Neerajem Choprou a Shivpalem Singhem. Ti dokázali své náčiní hodit v Jihoafrické republice za 87, respektive 85 metrů ještě předtím, než jejich země vyhlásila kvůli pandemii celonárodní zákaz vycházení.



Čeští atleti v březnu velmi brzy vše zavřeli a nyní se velmi brzy vrátili. Až z toho Lada Vondrová, semifinalistka mistrovství světa a v pondělí vítězka klání na 300 metrů, byla poněkud zaskočená.

„Nejdřív všechno ve světě vypadalo tak katastroficky, že jsem si myslela: Soutěže letos začnou kdovíkdy,“ vyprávěla. „A teď nás najednou nahnali, ať jdeme závodit už 1. června. Měla jsem z toho rozporuplné pocity, ještě jsem nechytla tu pravou závodní chuť a i nohy byly takové tréninkové. Ale nakonec jsem se těšila.“

To Pavel Maslák, dlouhá léta král světové haly, na třístovce podlehl dvěma českým soupeřům a o svých nohách rovnou prohlásil: „Strašný. Zasloužil jsem si, aby mě někdo vytrestal.“



U vrhačských sektorů pořadatelé připravili dezinfekci, kdyby si některý z aktérů mítinku chtěl očistit náčiní. (Nechtěl.) Na stadion smělo jen 300 osob z řad závodníků, trenérů, rozhodčích, funkcionářů a médií. Na menší tribuně byla pro ně pro jistotu každá druhá řada znepřístupněna.



Pro diváky zůstaly závody uzavřeny. Přesto dorazili, byť neoficiálně. Postávali za vytyčenou bariérou v okolním lesoparku, odkud měli dobrý výhled na stadion.

„Byli šikovně schovaní mezi stromy a vytvořili parádní atmosféru,“ ocenila je Špotáková.

Jak jsou daleko jinde

Po rozličných a spletitých cestách míří světová atletika zpět do soutěžního módu.

Například ukrajinští atleti se zatím poměřují formou online výzev typu: Kdo zaběhne na svém stadionu rychleji kilometrovou časovku.

Italští vrhači si uspořádali virtuální soutěž na šesti různých stadionech za pomoci platformy Zoom.



Francouzský tyčkař Renaud Lavillenie pokračuje v sólomítincích doma na zahradě. Nejnověji na Instagram natočil video, jak tu překonal laťku ve výšce 585 centimetrů.

V Norsku sice vláda odsouhlasila, že atleti smějí zase pořádat národní závody, ale v bězích nejprve pustili na dráhu jen sprintery, a ti ještě museli mít mezi sebou vždy jednu volnou dráhu.

Při takzvaných Impossible Games v Oslu, které nahradí 11. června tradiční mítink Diamantové ligy, bude kromě jiných soubojů bojovat na dálku v závodě na 2 000 metrů norský klan bratří Ingebrigtsenů a tým keňského mistra světa Timothyho Cheruiyota, který ve stejnou dobu poběží tuto trať v Nairobi.

Tisíce atletů v uplynulých měsících improvizovaly. Olympijský šampion v kouli z Ria 2016 Ryan Crouser nesměl ve Spojených státech trénovat na stadionu, proto si chtěl doma vybudovat vlastní tréninkový kruh. „Jenže u domu mám jen osmnáctimetrovou zahradu, to je málo,“ líčil. Nakonec jej mohl vybudovat na pozemku u místní základní školy.

Zato ruská dálkařka Darja Klišinová rovnou oznámila, že závodní sezonu 2020 zcela vypustí. „Nemůžeme zatím ani plnohodnotně trénovat,“ vysvětlovala na Floridě, kde pobývá.

Mnohé akce se letos nenávratně ruší, nejen mistrovství Evropy v Paříži a některé Diamantové ligy, ale i dlouhý zástup prestižních maratonů.

Ten nejstarší existující, v Bostonu, nejprve organizátoři odložili na podzim, ale nyní ho zcela odvolali. Stalo se tak poprvé od založení Bostonského maratonu v roce 1897, v minulosti jeho každoroční cyklus nenarušily ani světové války. „Trajektorie Covidu v Bostonu i ve světě je však stále nejistá, nechceme riskovat,“ vysvětloval starosta Marty Walsh.

Švédsko, které zaujalo ke koronavirové krizi v některých směrech benevolentnější přístup, povolí atletické soutěže od 8. června. Nizozemci naopak ruší z rozhodnutí vlády mítinky až do 1. září.

Němci začnou s prvními závody pro profesionální atlety 12. června v Düsseldorfu, dokonce i s diváky. Budou však sedět v autech, protože soutěž elitních tyčkařů se uskuteční v autokině.

Češi naopak už teď zvolili masový restart s celkem 17 tisíci atlety všech věkových kategorií po celé zemi. Sám Sebastian Coe, prezident asociace Světová atletika (bývalá IAAF), českou atletiku veřejně pochválil za vervu, s jakou se do závodění opět pustila. „Jste vzorem pro ostatní,“ konstatoval.

Čím se motivovat?

Co si počít dál s plánováním letošní sezony, ale zatím neví ani čeští atleti. Vždyť ani olympijské limity se v tomto roce plnit nedají. „Přemýšlím, jestli teď zase závodění neutlumím a nezačnu znovu až v srpnu,“ dumal Jakub Vadlejch.

Právě až v srpnu - pokud vše dobře dopadne - budou na programu první mítinky Diamantové ligy v sezoně. „Hlavně chci jít zdravý do přípravy na olympijský rok 2021,“ zdůrazňuje vicemistr světa z Londýna 2017.

Což odkývají všichni reprezentanti. „I když by bylo pěkné letos přehodit veteránský světový rekord,“ zasní se Barbora Špotáková. Ten přitom leží v kategorii nad 35 let pořádně daleko, velehodem 68,92 ho má v držení Australanka Kathryn Mitchellová.

Mladičká Lada Vondrová přemýšlí: „S hledáním motivace je to letos takové zvláštní. Ale člověk se nemůže na sezonu vykašlat a nic nedělat. Musíme se co nejvíc ukázat aspoň na domácí scéně. Diváci to snad ocení, i když třeba jen u televize. A třeba se podívám taky na nějakou Diamantovku, když už letos nebude jiný vrchol.“

Najít si náhradní motivaci pro neobvyklý soutěžní rok 2020, ať už jakoukoliv, bude teď úkolem pro každého z nich.